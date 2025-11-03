assez ensoleillé12°
Les maçons «montrent les dents» à Genève

Quelque 1500 maçons ont défilé dans les rues de Genève lundi pour dénoncer leurs conditions de travail et demander une meilleure convention nationale.
Au moins 2000 personnes ont manifesté dans les rues de Genève ce lundi.Keystone

Les ouvriers genevois ont ouvert le bal des protestations romandes ce lundi. Des manifestations sont également prévues à Lausanne, à Fribourg et à la Chaux-de-Fonds.
03.11.2025, 12:4103.11.2025, 12:41

Après Berne et le Tessin, la grève des maçons se poursuit en Suisse romande lundi et mardi. Le mouvement romand a démarré lundi matin à Genève, où au moins 2000 personnes ont manifesté dans les rues.

Klaxons, sifflets et tambours ont fait résonner la place Lise-Girardin dès 07h30. Un petit millier de manifestants étaient déjà présents, ayant troqué leur casque blanc par une casquette de la même couleur portant le mot «Grève». «On est venu protéger nos droits», a expliqué un maçon:

«On aimerait pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour durer plus de trois ans. Etre là à 07h30, nous on a l'habitude, ce sont nos horaires de travail!»

Peu avant 9h, le cortège a entamé sa descente vers le pont du Mont-Blanc au son des sifflets et sous les couleurs jaune et rouge des fumigènes. «Les maçons montrent les dents», pouvait-on lire sur la banderole de tête, ainsi que «Chantiers à l'arrêt, pour des horaires de travail corrects». Selon une estimation de la police genevoise, ils étaient au moins 2000 à manifester.

La grève des maçons perturbe le trafic à Genève

Les prises de paroles se sont succédé au pont du Mont-Blanc, après une minute de silence pour les maçons décédés. «La convention proposée nous donne les mêmes conditions que nos grands-pères», a dénoncé José Sebastiao, responsable des secteurs construction et artisanat à Unia Genève.

Plus d&#039;un millier d&#039;ouvriers du batiment defilent dans les rues de la ville pour denoncer leurs conditions de travail et reclamer une nouvelle convention nationale, lors de la premiere journ ...
Les tambours ont fait résonner Genève.Image: KEYSTONE

Nico Lutz, responsable pour Unia suisse, a poursuivi: «Ces dernières années, le stress augmente dans la construction. En 2030, il manque déjà 20% de main-d'oeuvre qualifiée.» Il a exigé de meilleures conditions pour éviter que la branche ne court à sa perte.

Le cortège a continué sa route vers Plainpalais, puis jusqu'aux bureaux de la Société suisse des entrepreneurs, avant de rallier le parc Saint-Jean.

Deux jours de mobilisation

Parmi les propositions du patronat, les syndicats dénoncent notamment les «400 heures de flexibilité», le fait de considérer les samedis comme de simples jours de travail et de faciliter le licenciement des maçons qui arrivent à la retraite.

Après les premières manifestations au Tessin et à Berne, le mouvement de protestation a aussi lieu à Lausanne, à Fribourg et la Chaux-de-Fonds aujourd'hui. Une grande manifestation romande est également prévue demain à Lausanne. (jzs/ats)

