Voici Renato Häusler, il est le guet de Lausanne depuis 1987 et va partir à la retraite, Image: KEYSTONE

Il a dormi 3300 fois au sommet de la cathédrale de Lausanne

Cette tradition datant du Moyen-Âge n'a été conservée nulle part ailleurs en Suisse: chaque nuit, le guet de la cathédrale sonne les heures à Lausanne. Le titulaire actuel fait ce travail extraordinaire depuis 1987 — et ne voulait pourtant pas prendre sa retraite.

Julian Spörri, Lausanne / ch media

Rares sont les personnes qui peuvent se targuer d'avoir déjà passé la nuit dans un clocher d'église. Renato Häusler, lui, ne l'a pas fait une ou deux fois, mais plus de 3300 fois. L'homme, aujourd'hui âgé de 65 ans, a noté chaque nuitée d'un trait dans le placard de sa loge sur la cathédrale Notre-Dame de Lausanne. La petite chambre de quelques mètres carrés, équipée d'une couchette en bois ainsi que d'une simple petite table et de deux chaises, se trouve dans le clocher à 30 mètres de hauteur.

Voici l'impressionnant compte de Renato.

Depuis des décennies, c'est le lieu de retraite de Renato Häusler, dont la tâche en tant que «Guet» de Lausanne consiste à annoncer les heures entre 22 heures et 2 heures du matin sur la plate-forme de la tour.

A l'origine, le «Guet» de Lausanne devait en effet non seulement annoncer l'heure, mais aussi prévenir la ville des attaques et des incendies. De tels gardiens de tour existaient dans toute l'Europe au Moyen-Age. Mais à partir du 19ᵉ siècle, ils ont presque partout disparu du paysage urbain. Ce système d'alerte est depuis longtemps devenu obsolète.

Renato devant sa table. Image: KEYSTONE

Le dernier guet du pays

Aujourd'hui, Lausanne est la seule ville de Suisse et l'un des derniers endroits au monde où ce travail quotidien n'a jamais été interrompu depuis le Moyen-Age. La première mention écrite du «Guet» de Lausanne date de 1404. Faire partie de cette longue tradition rend Renato Häusler heureux:

«Même si je suis déjà monté mille fois en haut de la tour pour annoncer l'heure, je suis à chaque fois reconnaissant envers mon destin d'être ici»

C'est en 1987 que Renato, né à Zurich et arrivé dans le canton de Vaud avec ses parents en bas âge, a gravi pour la première fois les 153 marches de l'escalier. Il a d'abord travaillé comme guet adjoint. En 2002, la ville de Lausanne l'a nommé gardien principal, travaillant cinq nuits par semaine. Le fait qu'il parle couramment le suisse-allemand a sans doute aidé Renato Häusler à obtenir cette nomination — un avantage, notamment pour les visites touristiques.

Les visites, une des tâches qu'il accomplit chaque soir. Image: KEYSTONE

Fin décembre, cet homme de 65 ans prendra sa retraite. «J'aurais aimé rester un ou deux ans de plus, mais ce n'était malheureusement pas possible du côté de la ville», confie-t-il avant d'être interrompu par le son de la cloche de l'église. Il est 22 heures précises. Le gardien de la tour prend son chapeau de feutre et son manteau, allume la bougie dans sa lanterne et sort dans la froide nuit d'automne. Dès que la cloche s'est tue, il crie à travers ses mains en forme d'entonnoir:

«C'est le guet, il a frappé dix, il a frappé dix»

Et ce, une fois dans chacune des quatre directions.

Du stress dans un lieu de tranquillité

Au bout d'une minute, le travail est déjà terminé et le sexagénaire se retire dans sa loge chauffée. La plupart du temps, il y joue quelques parties de Scrabble sur son ordinateur portable, écoute de la musique classique et fait des recherches sur des sujets comme l'astronomie. «J'apprécie la simplicité de la pièce, le calme et le temps passé seul avec moi-même», souligne-t-il. Ici, il se sent comme dans une «capsule temporelle», dans laquelle il peut s'échapper de la société actuelle, où tout doit aller toujours plus vite.

Apparemment, son rôle est très convoité: la ville de Lausanne a reçu plus de 100 candidatures pour le poste de gardien principal. Le poste correspond à un taux d'activité de 55 à 60% et est rémunéré.

Si le travail peut paraître tranquille, les sacrifices consentis par Renato Häusler et sa famille ont été importants. Jusqu'en 2014, ce père de deux enfants travaillait en même temps comme travailleur social dans une institution pour personnes handicapées, en plus de sa fonction de «Guet». D'innombrables matins, il se rendait directement au travail après avoir passé la nuit dans le clocher. Il voyait sa femme et ses deux filles quelques heures le soir — avant de repartir pour la cathédrale.

«Ma femme a toujours été très tolérante»

Mais à un moment donné, les multiples exigences sont devenues trop lourdes pour lui, d'autant plus qu'il essayait en même temps de s'imposer comme artiste lumineux. Une passion qu'il a conservée.

Sous le label «Kalalumen», il utilise désormais la lumière des bougies pour mettre en scène des églises, des châteaux et des salles de concert en Europe. Récemment, il a déposé 2 300 bougies dans l'église Notre-Dame de Calais en France. Renato Häusler intensifiera cette activité dès 2024.

Traduit et adapté par Noëline Flippe