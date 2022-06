Les Verts genevois se sont dits «très satisfait d'avoir mis au coeur du débat la diminution de consommation carnée». Cette question apparaît désormais aussi dans le chapitre «énergie et climat» du programme du parti. Ce dernier estime que pour atteindre les objectifs climatiques, des changements sont nécessaires. (sda/ats)

Dans un communiqué, le parti indique que cette nouvelle formulation a été plébiscitée «après un débat riche et serein». La formation politique est convaincue «d'être à l'avant-garde sur la question de la consommation carnée» et estime qu'il est important de montrer de la cohérence.

Il y a quelques semaines, les Verts genevois avaient décidé d'interdire à leurs élus cantonaux de manger de la viande dans le cadre de leurs fonctions. La mesure avait provoqué une polémique au sein du parti et fait parler ailleurs.

