Les voleurs sont plus nombreux chez les jeunes sympathisants des Verts

Selon une étude parue dans la presse alémanique, les sympathisants des Verts, dans la tranche d'âge 18-20 ans, seraient plus nombreux à commettre des vols que les jeunes d'autres sensibilités politiques. Et ça s'explique.

Les Verts, un parti de pacifistes, respectueux de la nature et des êtres humains? Tout dépend des champs d'application. Tiens, par exemple, les jeunes sympathisants des Verts volent plus souvent que les sympathisants des autres partis. C'est le chercheur Dirk Baier, responsable de l'Institut de la délinquance et de la prévention de la criminalité à l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW), qui l'établit dans une nouvelle étude, selon une information de la Sonntagszeitung.

Ainsi, 18,9% de tous les sympathisants des Verts sont sortis d'un magasin sans payer leurs marchandises au cours des douze derniers mois. C'est nettement plus que la moyenne de tous les répondants. Sur la seconde marche de ce podium, on trouve les sympathisants vert'libéraux (15,3%). A l'inverse, les plus respectueux des magasins sont les jeunes qui aiment Le Centre (10,3%) et l'UDC (11,2%).

Le public étudié

L'analyse se base sur le travail de scientifiques «qui ont interrogé plus de 8 000 jeunes – pour la plupart âgés de 17 à 18 ans – de dix cantons et de toutes les régions du pays», explique le journal. Le projet est consacré à l'extrémisme politique chez les jeunes en Suisse. Il a été financé par le Fonds national scientifique.

Pour s'assurer que les résultats de l'étude soient relatifs à la sensibilité politique, sans être biaisés par l'origine socio-économique ou d'autres données relatives à l'identité et à l'environnement des jeunes, l'équipe dirigée par Dirk Baier «a ajusté les résultats pour les facteurs contextuels afin que les parties puissent être comparées». Par exemple en compensant le facteur «un jeune défavorisé a tendance à être plus désobéissant en société».

Jeunes contre l'ordre établi

Mais peut-on vraiment donner un sens à ce genre de résultats? Oui, selon les spécialistes interrogés par le média alémanique. Allan Guggenbühl, psychologue pour adolescents: «Les jeunes qui sympathisent avec les partis verts de gauche veulent changer quelque chose dans la société. Ils ont tendance à enfreindre les règles.» Et si l'on zoome un peu:

«Ces jeunes ne se sentent pas mal de voler parce qu'ils y voient un soulèvement contre le capitalisme, contre les gros bonnets et les escrocs» Allan Guggenbühl, psychologue pour adolescents

On comprend qu'à l'inverse, «la protection de la propriété est intouchable pour les gens qui ont tendance à être plus conservateurs», selon les mots de Dirk Baier. A noter que le directeur de l'étude a aussi constaté que les jeunes Verts ou de tendance verte se distinguaient également dans d'autres infractions, comme les dégâts matériels. Les chiffres absolus sont toutefois plus bas que pour le vol à l'étalage. Et l'on trouve l'UDC en deuxième position.