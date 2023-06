Météo: la Suisse va avoir droit à un orage «explosif» ce jeudi

La Suisse va avoir droit à un orage «explosif» ce jeudi

Météosuisse est formel: un orage puissant et imprévisible va déferler sur toute la Suisse ce jeudi. De fortes précipitations sont attendues et de la grêle est possible. La police vaudoise a émis un avis d'alerte dans tout le canton.

Il va pleuvoir ce jeudi sur la Suisse romande, et pas qu'un peu! Les prévisions du blog de Météosuisse laissent peu de place au doute. L'Office fédéral de la météo a d'ailleurs sorti les grands mots, n'hésitant pas à la qualifier la météo du jour de «situation orageuse explosive». Mais encore?

Le site de l'Office fédéral de la protection de la population AlertSwiss annonce ainsi, par exemple, «de violents orages, rafales de vent (+de 100 km/h), grêle, éclairs et impacts de foudre pour tout le canton de Vaud, jeudi 22 juin dès 12h00». L'orage devrait commencer dès midi.

«Il est très rare que tous les ingrédients orageux se présentent tous en même temps avec des valeurs élevées. C’est pourtant ce qui se produira jeudi» Météosuisse

Météosuisse a émis une alerte de niveau trois sur quatre.

Les recommandations de la police

Une situation exceptionnelle donc, avec un potentiel de puissance principalement sur l'Ajoie, les préalpes et la Suisse alémanique.

«Energie potentielle de convection disponible», dans le jargon météorologique. Autrement dit: ça va péter. meteosuisse

Mais un «déficit d'ensoleillement» pourrait envenimer la situation sur tout le reste de la Romandie. Il pourrait «prétériter le bassin lémanique ou les Préalpes romandes par rapport à des régions plus ensoleillées comme l’Ajoie, le centre et l’est du Plateau, les Grisons ou encore le Haut-Valais». L'orage va-t-il être puissant autour du Léman?

C'est en tout cas ce que pense la police vaudoise, qui laisse entendre que les choses pourraient tourner au vinaigre dès midi dans la région vaudoise. Voici notamment leurs recommandations:

Limiter ses déplacements durant l'orage

Ne pas se rendre en montagne, en forêt ou au bord des cours d'eau

Renoncer aux activités aquatiques (natation, paddle, voile, etc)

Fermer les fenêtres, portes et vélux chez soi

Ne pas se mettre sous un arbre en cas de foudre

Toutes les écoles vaudoises ont d'ailleurs annulé leurs sorties scolaires, a annoncé 24 heures. «La totalité des établissements du canton est concernée», indique le quotidien vaudois. Le Canton a choisi d’«appliquer la politique du risque zéro».

«Tout est possible»

La fin de l'analyse conclut que «l'aperçu de la situation attendue pour jeudi nous montre que les planètes sont bien alignées pour produire un événement significatif, probablement virulent quelque part en Suisse». Météosuisse n'exclut pas la présence de «grêlons de 2 cm environ».

«Grêle, rafales tempétueuses, importants cumuls de précipitations: tout est possible» Météosuisse

Les experts de chez Météosuisse semblent d'ailleurs prendre un malin plaisir à attendre que cette tempête parfaite déferle sur le pays: