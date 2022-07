Orages: plus de 9000 éclairs se sont abattus sur la Suisse

Des orages se sont à nouveau abattus sur la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont déversé beaucoup de pluie et des milliers d’éclairs.

De violents orages ont balayé la Suisse dans la nuit de dimanche à lundi. Selon Meteonews.ch, des rafales de vent ressemblant à des ouragans se sont parfois produites en montagne. Plus de 9000 éclairs ont été recensés depuis dimanche dans toute la Suisse. Et dans le détail:

Avec près de 2500 éclairs, le canton de Berne est largement en tête du classement, comme l'a indiqué le service météorologique Meteonews sur Twitter.

Le canton d'Uri arrive en deuxième position avec près de 850 éclairs.

éclairs. 766 éclairs se sont abattus sur Fribourg, qui est troisième.

Vaud se place en quatrième position: 751 éclairs.

Les plus fortes rafales de vent au-dessus de 1000 mètres ont été enregistrées au Weissfluhjoch (GR), avec 111 km/h. En dessous de 1000 mètres, c'est à Meiringen, dans le canton de Berne, et à Sion que le vent a soufflé le plus fort, avec 85 km/h.

Image: sda

Peu après 4 heures, une vingtaine de millimètres de précipitations se sont accumulés par endroits, mais selon Meteonews, une bonne partie devrait encore s'y ajouter d'ici la matinée.

D'une manière générale, la nébulosité sera variable lundi, avec des passages ensoleillés. Il faut toutefois s'attendre à de la pluie ou des orages, comme l'a indiqué le service météorologique. Dans le nord, le temps sera chaud et humide avec des températures allant jusqu'à 24 degrés, tandis que dans le sud, les températures atteindront 30 degrés, ce qui est tout juste suffisant pour une journée de canicule. (ats/asi)