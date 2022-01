L'hiver est de retour avec des chutes de neige et des vents violents

Rafales et chutes de neige se sont invitées en Suisse ce week-end. Les vents ont atteint des vitesses supérieures à 130 km/h.

La Suisse a de nouveau été balayée par de violentes rafales dans la nuit de samedi à dimanche. Sur les sommets, elles ont atteint des vitesses supérieures à 130 km/h. Dans les Alpes, des chutes de neige sont également attendues dimanche.

Fortes rafales

Les rafales les plus fortes ont été enregistrées sur le Säntis avec 133 km/h, a indiqué MeteoNews. Le vent à aussi soufflé à une vitesse d'environ 120 km/h à:

La Dole (VD)

Le Chasseral (BE)

Le Bantiger (BE)

Le Pilatus (LU)

Sur Twitter, SRF Meteo appelait à la prudence:

En plaine également, le vent s'est encore renforcé durant la nuit de samedi à dimanche, avec des rafales de 83 km/h à Fribourg et Steckborn (TG), et de 82 km/h à Zurich Fluntern.

Nouvelles chutes de neige

Après les chutes de neige de la nuit de vendredi à samedi, de nouvelles précipitations étaient attendues pour dimanche. Dans un premier temps, la limite des chutes de neige devrait s'élever à environ 800 mètres d'altitude en raison d'un front chaud, a déclaré Ludwig Z'graggen, météorologue à MétéoSuisse.

Depuis les Alpes fribourgeoises et vaudoises jusqu'à l'Oberland bernois, MétéoSuisse prévoyait jusqu'à 30 centimètres de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude, localement jusqu'à 50 centimètres.

Plus à l'est, les chutes de neige devraient également être abondantes. En Suisse centrale, dans le canton de Glaris, l'Alpstein et le Prättigau, 20 à 40 centimètres de neige fraîche étaient attendus. (ats)