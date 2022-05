Klaus Schwab prononce un discours lors d'un point de presse virtuel, à Cologny près de Genève, en Suisse, le 18 mai 2022. Image: sda

Le Forum économique mondial se prépare à entrer dans le métavers

L'entreprise prévoit de créer un village global pour la coopération dans le monde numérique parallèle metavers.

L'avenir du Forum économique mondial (WEF) de Davos passera également par le virtuel, a annoncé son fondateur Klaus Schwab. Le village global, qu'il compte créer dans cet univers numérique, doit devenir la première utilisation du métavers avec un véritable objectif, selon lui.

«Nous voulons faire entrer Davos dans le métavers et créer un village de collaboration mondiale, en source ouverte» Klaus Schwab

C'est un «très grand projet», a-t-il souligné, précisant qu'il y a consacré 60% de son temps au cours des six derniers mois, a expliqué Klaus Schwab dans un entretien diffusé lundi par la Neue Zuercher Zeitung. Le fondateur du WEF a également expliqué collaborer avec le groupe informatique américain Microsoft, la société de conseil Accenture et différentes organisations internationales sur ce projet numérique.

Une histoire de rencontres

Dans ce monde virtuel, il y a le palais des congrès pour les réunions et cinq pavillons, qui correspondent aux cinq centres du WEF, explique-t-il. «Dans les pavillons, on peut travailler sur différents projets». Ce village global doit devenir une grande plate-forme qui rassemble les initiatives internationales pour créer une vue d'ensemble et des synergies, selon lui.

La fondation gérant le WEF, dont le siège est à Cologny (GE), a fait protéger, en décembre et janvier dernier, plus d'une douzaine de marques portant le nom «Meta», a indiqué le magazine économique Bilanz en février. Parmi elles figurent notamment Metadavos, Metaforum et Metaplaza.

Le métavers ne va toutefois pas remplacer complètement la réunion dans la station grisonne, estime Schwab.

«Les rencontres virtuelles fonctionnent très bien pour l'échange d'informations, mais vous ne pouvez pas instaurer la confiance entre des inconnus uniquement par le biais d'une vidéoconférence.»

Pour cela, il faut des rencontres personnelles, a conclu le fondateur. (ats)