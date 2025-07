Vidéo: extern / rest/Sky Sport

Il abandonne Wimbledon à cause d'un accident insolite

Le jeune tennisman colombien Alejandro Arcila a expérimenté, ce lundi, ce que tous les joueurs de double craignent. Aïe!

C'est ce qui s'appelle les risques du métier, et c'est aussi la plus grande crainte de tous les tennismen et toutes les tenniswomen qui jouent en double: se prendre un service de son coéquipier dans la nuque, le dos ou les fesses quand on est au filet pour volleyer.

C'est ce qui est arrivé lundi au jeune Colombien Alejandro Arcila, lors d'un match du 1er tour du tournoi de double juniors à Wimbledon. En fin de deuxième set, le malheureux a reçu un violent service de son partenaire, l'Américain Dominick Mosejczuk, dans la nuque. Le bruit de l'impact est terrible!

Après un cri de stupéfaction du public, Alejandro Arcila s'est écroulé sur le gazon et s'est tordu de douleur, visage dans les mains, entouré de l'arbitre et des trois autres joueurs venus s'enquérir de son état de santé.

Le Sud-Américain a fini par se relever, jouer le point suivant et même le conclure d'une superbe volée, ce qui a permis à sa paire de recoller à une manche partout.

Seulement voilà, lors de la pause après ce deuxième set, Alejandro Arcila a continué, sur son banc, à se frotter sa nuque douloureuse, recouverte d'une poche de glace. Il a été ausculté par un médecin du tournoi et n'a pas été autorisé à reprendre le match, comme le fait savoir L'Equipe.

Cette décision, prise pour protéger le tennisman, ne lui a pas du tout plu. Dépité de ne pas pouvoir continuer la partie, il a montré son incompréhension et sa frustration par des gestes, avant de fondre en larmes dans les bras de son coéquipier.

Pour Alejandro Arcila, cet abandon forcé signifie la fin de son aventure à Wimbledon, puisqu'il avait également été éliminé en simple dimanche. Difficile à encaisser...

Mais, avec un peu de recul, le Colombien remerciera peut-être le staff médical du Grand Chelem londonien d'avoir pris cette décision pour éviter tout danger après cet accident heureusement peu banal. De leur côté, les joueurs et joueuses de double du dimanche, après avoir vu cette vidéo, risquent de craindre encore plus les services de leur partenaire...