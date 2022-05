La première banque de lait maternel ouvre en Suisse romande

Après plusieurs mois de préparation, le premier lactarium de Romandie a officiellement ouvert ses portes, ce mercredi, au Chuv, à Lausanne.

L'inauguration de la première banque de lait maternel – ou lactarium – de Suisse romande fait suite à plusieurs mois de préparation et à une phase-pilote qui a démarré fin mars. «Cette première étape a permis de valider tous les processus au niveau du traitement du lait de donneuses et d'en assurer la qualité et la sécurité» souligne le Centre hospitalier universitaire vaudois (Chuv) dans son communiqué publié à la veille de la Journée mondiale du don de lait maternel.

Protection supplémentaire

Considéré comme un traitement de référence, le lait maternel est connu pour prévenir certaines complications néonatales graves des nouveau-nés à risque. Lorsqu'il vient à manquer, le recours au lait de donneuses est unanimement recommandé, rappelle le Chuv.

«Cette offre permet aux parents de nouveau-nés particulièrement vulnérables d’avoir accès à une prestation de plus pour prévenir des complications à un moment critique de la vie de l’enfant» a déclaré Rebecca Ruiz, cheffe du Département de la Santé et de l’action sociale, citée dans le communiqué.

Infographie: le parcours sécurité du lait chuv

Trente litres par mois

Depuis le 10 mai, plusieurs nouveau-nés hospitalisés dans le Service de néonatologie, centre de référence pour les grands prématurés, ont déjà pu bénéficier des services du lactarium. Pour l'heure, il est destiné en priorité aux nourrissons du canton de Vaud hospitalisés au Chuv, ainsi qu'à ceux des hôpitaux partenaires romands. Après une période de déploiement, ces critères pourront être élargis.

La banque du lait prévoit d'augmenter graduellement sa production pour atteindre une trentaine de litres par mois. Cette quantité sera adaptée en fonction des besoins des nouveau-nés à risque qui ont des indications prioritaires. Ces derniers représentent environ 25% des quelque 900 bébés admis chaque année dans le Service de néonatologie, précise le Chuv.

Quelque 20 donneuses

Parmi les nombreuses femmes qui se sont annoncées spontanément, une vingtaine ont été recrutées pour cette première phase. A court terme, les besoins sont couverts. D’autres recrutements seront nécessaires dans les prochains mois pour consolider la production et relayer les premières donneuses.

«Nous avons été impressionnés par cet élan de générosité alors même que nous n’avions pas encore ouvert officiellement le lactarium» commente la Dre Céline Fischer Fumeaux, médecin adjointe en néonatologie.

Afin d’assurer la qualité et la sécurité du processus, le Chuv s’est associé avec Transfusion Interrégionale CRS. Cette association entre une banque de lait et une banque de sang est un modèle novateur en Suisse, les huit lactariums qui existent déjà Outre-Sarine fonctionnant différemment.

Le don concerne toutes les femmes en bonne santé qui allaitent, ont un excédent de lait, et sont prêtes à offrir leur surplus de manière volontaire et non rémunérée. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site internet dédié au lactarium, qui informe en temps réel des besoins. (ats/arz)