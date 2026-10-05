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Tamedia va licencier une quarantaine de personnes

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Neuf personnes sont concernées en Suisse romande.Keystone

Tamedia va licencier une quarantaine de personnes

Le groupe de médias Tamedia veut réduire ses effectifs dans plusieurs rédactions suisses. Au total, 41 collaborateurs sont concernés, dont neuf en Suisse romande.
05.10.2026, 13:2905.10.2026, 13:33

Tamedia annonce une nouvelle restructuration de ses rédactions, qui doit entraîner la suppression de 34 postes à temps plein. La mesure touche 41 collaborateurs au total: 30 équivalents plein temps dans les services journalistiques et quatre au Print Desk. Les rédactions de Zurich, Berne, Bâle, mais aussi Lausanne et Genève sont concernées.

Selon l’entreprise, cette réorganisation s’inscrit dans un contexte de baisse du marché publicitaire et de transfert croissant des budgets vers les grandes plateformes internationales. Tamedia veut regrouper certaines tâches, alléger l’administration, automatiser davantage les processus et renforcer l’utilisation de l’intelligence artificielle et des données.

Tamedia à Lausanne déménagera à Prilly-Malley dès 2027
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Parmi les 41 personnes concernées, 28 travaillent dans les rédactions de Suisse alémanique, neuf en Suisse romande et quatre au Print Desk. Les collaborateurs concernés doivent être informés individuellement d’ici à fin octobre, «sous réserve des résultats de la procédure de consultation en Suisse romande».

«Un plan social assorti de mesures d’accompagnement – telles que des possibilités de reconversion professionnelle ou de départ en préretraite – s’appliquera aux personnes concernées»
Tamedia

Tamedia affirme également vouloir chercher, lorsque cela est possible, «des possibilités de raccordement internes». La direction justifie ces mesures par la nécessité de rendre l’organisation «économiquement viable» tout en maintenant ses investissements dans le journalisme.

(acu)

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