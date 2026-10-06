Le journal sera porté par une équipe genevoise (image d'archives). Image: www.imago-images.de

Un nouveau journal va voir le jour à Genève

ESH Médias prépare un nouveau titre hebdomadaire consacré à la vie du canton de Genève. Le lancement est prévu pour début 2027.

Plus de «Suisse»

Genève ne restera pas sans hebdomadaire local. Après la fin du GHI en décembre prochain, ESH Médias annonce un nouveau titre pour début 2027. L'hebdomadaire sera «proche des préoccupations des Genevois».

Le groupe privé romand prépare un hebdomadaire consacré à la vie du canton, pour début 2027, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Le journal devrait couvrir l'ensemble du canton et paraîtra chaque semaine pour ses abonnés. Il sera distribué une fois par mois en tout-ménage, à environ 200 000 exemplaires.

Un «nouvel élan à la presse locale»

Pour le groupe romand, la ligne éditoriale sera claire: un «journal populaire, proche de ses lecteurs et de leurs préoccupations quotidiennes». Il se positionne comme un journal humaniste, ouvert et attentif à la cohésion sociale. Il donnera un «nouvel élan à la presse locale», note encore ESH Médias.

Le journal sera porté par une équipe genevoise, à la rédaction comme à la vente publicitaire. Le nom définitif du nouveau média n'est pas encore arrêté.

ESH Média mettra à disposition son savoir-faire éditorial et commercial, ainsi que son propre centre d'impression. Avec cette annonce, le groupe étend sa présence à Genève.

En effet, le groupe édite notamment Le Nouvelliste (VS), ArcInfo (NE) et La Côte (VD). Ensemble, ils rassemblent plus de 200'000 lectrices et lecteurs chaque jour, indique le groupe romand. (jzs/ats)