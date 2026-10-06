beau temps20°
DE | FR
burger
Suisse
Médias

ESH Médias va lancer un nouveau journal à Genève

SWITZERLAND, GENEVA - FEBRUARY 18, 2026: A view of Lake Geneva. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY 88954849
Le journal sera porté par une équipe genevoise (image d'archives).Image: www.imago-images.de

Un nouveau journal va voir le jour à Genève

ESH Médias prépare un nouveau titre hebdomadaire consacré à la vie du canton de Genève. Le lancement est prévu pour début 2027.
06.10.2026, 12:3906.10.2026, 12:39

Genève ne restera pas sans hebdomadaire local. Après la fin du GHI en décembre prochain, ESH Médias annonce un nouveau titre pour début 2027. L'hebdomadaire sera «proche des préoccupations des Genevois».

Le groupe privé romand prépare un hebdomadaire consacré à la vie du canton, pour début 2027, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué. Le journal devrait couvrir l'ensemble du canton et paraîtra chaque semaine pour ses abonnés. Il sera distribué une fois par mois en tout-ménage, à environ 200 000 exemplaires.

Un «nouvel élan à la presse locale»

Pour le groupe romand, la ligne éditoriale sera claire: un «journal populaire, proche de ses lecteurs et de leurs préoccupations quotidiennes». Il se positionne comme un journal humaniste, ouvert et attentif à la cohésion sociale. Il donnera un «nouvel élan à la presse locale», note encore ESH Médias.

GHI et Lausanne Cités pourraient disparaître à la fin de l’année
GHI et Lausanne Cités pourraient disparaître à la fin de l’année

Le journal sera porté par une équipe genevoise, à la rédaction comme à la vente publicitaire. Le nom définitif du nouveau média n'est pas encore arrêté.

ESH Média mettra à disposition son savoir-faire éditorial et commercial, ainsi que son propre centre d'impression. Avec cette annonce, le groupe étend sa présence à Genève.

En effet, le groupe édite notamment Le Nouvelliste (VS), ArcInfo (NE) et La Côte (VD). Ensemble, ils rassemblent plus de 200'000 lectrices et lecteurs chaque jour, indique le groupe romand. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
La canicule frappe en silence dans les rues de Genève
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Le TCS alerte contre ces sièges pour enfants dangereux
Lors de son dernier test, le TCS a découvert de graves lacunes sur deux modèles de sièges pour enfants. Leur achat est vivement déconseillé.
Des essais de collision frontale sont actuellement menés pour des sièges auto pour enfants. Et de graves problèmes de sécurité ont été mis au jour.
L’article