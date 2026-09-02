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GHI et Lausanne Cités s'arrêteront en décembre

Deux journaux romands historiques pourraient disparaître en décembre.
Image: montage watson avec agences

GHI et Lausanne Cités pourraient disparaître à la fin de l’année

Frappés par l’effondrement du marché publicitaire, GHI et Lausanne Cités prévoient leur arrêt en décembre. Une trentaine de postes sont désormais menacés.
02.09.2026, 10:0302.09.2026, 10:03

La presse romande risque de perdre deux nouveaux titres historiques. Les hebdomadaires gratuits GHI (Genève Home Informations) et Lausanne Cités vont cesser de paraître en décembre, sauf si un repreneur se manifeste d'ici là. Une trentaine de postes sont menacés.

«Notre modèle économique, basé sur un marché de la publicité qui s'écroule, est mort», explique mercredi Pascal Fleury, directeur des deux titres, contacté par Keystone-ATS:

«Nous préférons anticiper plutôt que de devoir déposer le bilan l'an prochain»

Autre raison, la société de distribution qui est liée aux deux titres a perdu plusieurs clients qui, en raison de l'aide à la presse, bénéficient désormais de tarifs plus avantageux avec la Poste Suisse, relève Pascal Fleury.

Le groupe compte actuellement 36 postes fixes, 30 pour GHI et Lausanne Cités et 6 pour la société de distribution. (jah/ats)

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