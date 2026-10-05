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La météo suisse va radicalement changer en milieu de semaine

La météo en Suisse romande cette semaine
De la pluie, du soleil, de la neige, l'automne est bien là.Image: montage watson

La météo va radicalement changer en milieu de semaine

Après un début de semaine encore largement ensoleillé, le temps va radicalement changer en Suisse romande. Pluie, fraîcheur et même neige sont attendues sous les 2000 mètres dès mercredi, selon les dernières prévisions de MétéoSuisse.
05.10.2026, 09:1705.10.2026, 09:17

Ce lundi s'annonce encore agréable. Après la dissipation des quelques bancs de grisaille présents sur le Plateau, le soleil va dominer. Quelques cumulus se développeront en montagne dans l'après-midi, avec un très faible risque d'averses dans les Préalpes et les Alpes. Les températures atteindront 22 degrés en plaine.

Mardi restera également lumineux, malgré quelques bancs de brouillard matinaux sur le Plateau. Le thermomètre affichera jusqu'à 21 degrés.

La pluie arrive mercredi, selon MétéoSuisse

Le changement débutera mercredi. Après de possibles brouillards matinaux, les nuages gagneront rapidement du terrain. Des précipitations arriveront par l'ouest dans le courant de la journée avant de s'étendre à toutes les régions d'ici à la soirée. Les maximales ne dépasseront pas 19 degrés.

Jeudi s'annonce franchement maussade. Le ciel sera très nuageux et les précipitations toucheront l'ensemble de la Suisse romande et du Valais. La limite pluie-neige devrait en outre descendre sous les 2000 mètres. En plaine, il ne fera plus que 17 degrés au meilleur de la journée.

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La fraîcheur s'accentuera encore vendredi et samedi, avec seulement 15 degrés et un risque d'averses. Samedi devrait être «probablement très nuageux avec des averses», selon MétéoSuisse.

Une amélioration est possible dimanche, avec quelques éclaircies et 16 degrés, mais l'évolution reste encore incertaine. Et la fraîcheur pourrait durer. Pour la période du 12 au 18 octobre, MétéoSuisse prévoit un courant du nord-ouest parfois humide sur les Alpes, avec des précipitations par moments et des maximales comprises entre 13 et 17 degrés. (hun)

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