Les «Coffee Balls» ont été présentées pour la première fois en 2022. Image: keystone

Nespresso retire ses capsules compostables: voici la réaction de Migros

Nespresso ne voit aucun avenir pour ses capsules en papier et les retire de son assortiment. Migros continue en revanche de miser sur une solution alternative pour les capsules de café avec ses Coffee Balls compostables.

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Nespresso retire du marché ses capsules de café compostables en papier, introduites il y a quelques années seulement. Une porte-parole de Nestlé l'a confirmé lundi à l'agence de presse AWP.

Les capsules en papier auraient présenté des problèmes de durée de conservation et, plus généralement, d'expérience produit. Nespresso misera désormais davantage sur le recyclage de l'aluminium. Les capsules devraient ainsi pouvoir être de plus en plus souvent éliminées via les systèmes de collecte habituels.

Mais qu'en est-il chez Migros? Le détaillant a lancé en 2022 son propre système de café, CoffeeB, afin de répondre à la demande des consommateurs en matière d'alternatives compostables. Migros renonce ainsi entièrement aux capsules en aluminium et en plastique pour miser à la place sur le Coffee Ball, compostable à 100%. Le géant orange entend-il désormais revoir sa copie et suivre Nespresso?

Nespresso souhaite augmenter le taux de recyclage des capsules destinées à un usage domestique. Image: Shutterstock

Ce que dit Migros

Premier constat: les affaires marchent bien. «La demande évolue positivement depuis le lancement de CoffeeB en 2022 et croît de manière continue», écrit sur demande Andy Zesiger, porte-parole de Migros.

Actuellement, dans le segment du café, les systèmes de capsules établis comme Delizio et les produits compatibles Nespresso restent certes les plus populaires, mais CoffeeB s'adresse surtout aux consommateurs qui attachent de l'importance aux solutions 0 déchet.

La demande pour les Coffee Balls ne cesse de croître. Image: Michael Buholzer / AP

«Nous observons une demande croissante de solutions durables pour le plaisir du café. CoffeeB en profite également», lit-on encore. Aucun recul des alternatives écologiques aux capsules en aluminium ou en plastique n'est constaté, bien au contraire. Pour répondre aux besoins de la clientèle, le géant du commerce de détail entend à l'avenir étoffer et développer l'offre de CoffeeB:

«Cela comprend de nouvelles variétés de café, le perfectionnement des machines ainsi que l'ouverture de nouveaux marchés et partenariats, par exemple avec illy, Dallmayr, Melitta et La Semeuse.» Andy Zesiger, porte-parole de Migros