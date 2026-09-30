La fameuse photo du Cervin, prise par webcam le mardi 29 septembre. capture d'écran Cervinia Panomax

Cette photo du Cervin devient virale: voici pourquoi

Le Cervin se retrouve sans neige fin septembre après un été exceptionnellement chaud et sec. Un phénomène déjà observé, mais qui illustre l’évolution du climat en Suisse.

Plus de «Suisse»

D'ordinaire, le sommet du Cervin est couvert d'un manteau de neige, même en été. Mais, en raison des canicules à répétition de cet été, il est actuellement totalement dénudé.

Cette vue suscite des réactions choquées sur les réseaux sociaux. Un internaute écrit ainsi: «Non, ce n'est pas une montagne dans un désert quelconque. C'est le Cervin le 27 septembre 2026.»

Le météorologue Jörg Kachelmann partage la publication et la commente:

«Ce fut un été catastrophique et, jusqu'ici, c'est un automne catastrophique pour les glaciers des Alpes»

Un phénomène déjà observé par le passé

Par le passé déjà, il y a eu des périodes durant lesquelles le sommet de cette montagne haute de 4478 mètres est resté sans neige. Ce fut notamment le cas lors des étés 2003 et 2022, eux aussi chauds et secs. Jan Blöthe, de l'Université de Fribourg-en-Brisgau, explique au Bild:

«Il est très inhabituel que nous ne voyions pas de neige fin septembre au-dessus de 4000 mètres dans les Alpes.»

Le géographe et chercheur alpin Werner Bätzung indique également au quotidien que la situation n'est ni normale ni une catastrophe. Mais qu'elle est «l'expression du réchauffement climatique actuel, qui s'accélère encore davantage depuis environ 15 ans».

Des guides de montagne de Zermatt avaient déjà mis en garde en juillet contre les ascensions du Cervin. Car, sans la neige qui le protège, la glace présente dans les fissures de la roche peut elle aussi fondre. La roche se brise alors plus facilement, ce qui peut provoquer de dangereux éboulements.

Selon MétéoSuisse, il n'a jamais fait aussi chaud et aussi sec en Suisse d'avril à septembre depuis 160 ans. Les prévisions pour l'automne sont similaires. (hkl, trad. ysc)