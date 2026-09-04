Ce test révèle le vrai visage des eaux vitaminées vendues en Suisse

Les eaux vitaminées sont commercialisées comme des boissons saines et tendance. Pourtant, elles contiennent surtout du sucre. Un demi-litre peut en renfermer l’équivalent de cinq morceaux.

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Pour étancher leur soif sans se contenter d’une eau jugée trop banale, de nombreux consommateurs se tournent vers les eaux vitaminées, des boissons rafraîchissantes enrichies en vitamines. Mais ceux qui pensent ainsi faire du bien à leur organisme se trompent.

Selon une analyse du magazine de défense des consommateurs Saldo, la plupart des dix produits testés peuvent être considérés comme des boissons sucrées. Celles-ci peuvent favoriser l’apparition d’une stéatose hépatique ou d’un diabète de type 2. Elles font également augmenter le taux d’insuline et favorisent le stockage des graisses. Une stéatose hépatique peut ensuite entraîner des infarctus, des inflammations et une insuffisance hépatique.

Un demi-litre d’eau vitaminée contient jusqu’à 20 grammes de sucre sous forme de fructose, soit l’équivalent de cinq carrés de sucre. Comme le fructose contient moins de calories que le sucre de table, les eaux vitaminées peuvent être commercialisées comme pauvres en calories. Elles sont toutefois loin d’être bonnes pour la santé.

Les eaux vitaminées, des boissons plaisir qui coûtent cher

Outre leur teneur en sucre, ces boissons ne sont pas particulièrement bon marché et coûtent souvent plus cher que l’eau minérale. Sept des produits testés sont vendus plus de deux francs le litre. A titre de comparaison, un litre d’eau minérale suisse est disponible à partir d’environ 20 centimes. L’eau du robinet est encore moins chère: 20 centimes permettent d’en obtenir 100 litres.

Valais Mineral arrive en tête du test. Image: valaismineral.ch

Valais Vitamin, une marque propre de Migros, obtient le meilleur résultat du test de Saldo. Un demi-litre en contenait «seulement» 13 grammes.

La version de Coop est largement trop sucrée.

Les eaux vitaminées Hydrate + de Coop et Farmi de Landi sont celles qui contiennent le plus de sucre, avec 22 grammes par demi-litre. Un résultat d’autant plus problématique que l’Organisation mondiale de la santé recommande aux adultes de ne pas consommer plus de 50 grammes de sucre par jour

Chez Landi, on pointe aussi l'excès de sucre de son eau vitaminée.

Les vitamines n’apportent aucune valeur ajoutée

La forte teneur en sucre ne peut pas non plus être justifiée par l’ajout de vitamines. Selon l’association allemande de défense des consommateurs de Saxe-Anhalt, les eaux vitaminées ne sont pas recommandées, car les vitamines ajoutées n’apporteraient souvent aucun bénéfice pour la santé. Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire, la population suisse bénéficie elle aussi, dans sa majorité, d’un apport suffisant en vitamines A, C, B6 et B12. Un apport supplémentaire en vitamines pourrait en revanche être envisagé chez les personnes de 65 ans et plus.

Les vitamines contenues dans les produits testés se dégradent par ailleurs sous l’effet de la lumière du soleil et de la chaleur. Pour compenser ce phénomène, les fabricants en ajoutent davantage que les quantités indiquées, une pratique qui, selon la vitamine concernée, n’est pas recommandée.

Vitamin Well contient davantage de vitamines qu’indiqué. Image: Vitamin Well

Ce que répondent les fabricants d'eau vitaminée

La plupart des fabricants défendent leurs eaux vitaminées. Coop indique à Saldo que leur teneur en sucre est inférieure à celle d’autres boissons rafraîchissantes. Le détaillant entend toutefois examiner la question du surdosage en vitamines. Vitamin Well estime que les consommateurs qui souhaitent éviter le sucre peuvent se tourner vers les boissons de sa gamme Zero. Lidl prévoit quant à lui de réduire progressivement la teneur en sucre de ses produits. (kek/trad. hun)