10 des 27 energy drinks testés en Suisse sont illégaux et dangereux

De nombreuses boissons énergisantes vendues en Suisse sont considérées comme dangereuses.

Plus de «Suisse»

Colorées, omniprésentes sur les réseaux sociaux et particulièrement populaires auprès des jeunes, les boissons énergisantes sont souvent présentées comme des alliées pour rester éveillé ou améliorer ses performances. Une enquête de SRF Investigativ révèle toutefois que certains produits violent la législation suisse.

Des analyses réalisées sur 27 boissons énergisantes achetées dans des commerces et boutiques en ligne helvétiques ont en effet mis en évidence plusieurs produits contenant davantage de caféine que ce qu’autorise le droit alimentaire suisse.

Des energy drinks qui dépassent la limite légale

En Suisse, une canette de 500 millilitres ne peut pas contenir plus de 160 milligrammes de caféine, soit l’équivalent d’environ deux tasses de café. Or, parmi les boissons analysées, dix dépassaient cette limite. Certaines affichaient déjà sur leur étiquette des teneurs comprises entre 180 et 300 milligrammes de caféine. Les résultats du laboratoire ont confirmé ces dépassements.

Selon le professeur de droit Pascal Pichonnaz, ancien président de la Commission fédérale de la consommation, ces boissons «ne devraient pas être commercialisées sous cette forme» sur le marché suisse. L’un des cas les plus frappants concerne la Monster Energy Killer Brew Loca Moca. Alors que la canette mentionne 300 milligrammes de caféine, ce qui est déjà illégal, les analyses ont révélé une teneur supérieure à 338 milligrammes.

«Les laboratoires cantonaux doivent effectuer des contrôles et, si nécessaire, imposer des mesures», explique Pascal Pichonnaz. capture d'écran srf

Les jeunes particulièrement concernés

L’enquête rappelle que les adolescents constituent le principal groupe de consommateurs de boissons énergisantes. Selon les données fédérales, un jeune Suisse sur cinq âgé de 14 à 17 ans en consomme au moins une fois par semaine. Une consommation excessive de caféine peut provoquer divers effets indésirables, notamment des palpitations, des troubles du sommeil, de la nervosité ou encore de l’agitation.

Certains consommateurs vont toutefois beaucoup plus loin. Interrogé par SRF, un amateur régulier explique avoir bu jusqu’à six litres de boissons énergisantes par jour lorsqu’il passait de longues nuits à jouer aux jeux vidéo.

Nicolas buvait jusqu'à six litres de boissons énergisantes pour «tenir» lorsqu'il jouait aux jeux vidéos. Image: CAPTURE D'éCRAN SRF

Des rappels déjà ordonnés en Suisse

A la suite des révélations de l’enquête, plusieurs commerçants ont retiré les produits concernés de leur assortiment. Le laboratoire cantonal de Zoug a notamment ordonné le rappel de plusieurs boissons de la gamme Monster Killer Brew.

Les grands distributeurs suisses ne sont en revanche pas concernés. Les boissons dépassant les limites légales ont toutes été retrouvées dans des commerces spécialisés.

Vers un âge minimum pour les energy drinks en Suisse?

Contrairement à l’alcool ou au tabac, les boissons énergisantes ne sont soumises à aucune limite d’âge en Suisse. Une situation qui inquiète certains élus. Le conseiller national valaisan Benjamin Roduit a récemment déposé une motion visant à instaurer un âge minimum de 16 ans pour l’achat de ces boissons. Ce qui est le cas dans divers pays européens, comme en Espagne, en Pologne, en Lituanie ou encore en Lettonie. (hun)