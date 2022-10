Les paires qui font rugir les Internets. Image: capture d'écran

Vous voulez des baskets Nike M-Budget? Migros les offre

Migros a assuré un gros coup marketing avec une collaboration avec Nike, pour des sneakers qui font causer sur les réseaux sociaux.

Un post sur TikTok de la Migros annonce un concours pour une paire de chaussures Nike, aux couleurs du leader helvétique de la grande distribution. Des sneakers M-Budget en édition limitée, le tout emballé dans un carton qui embraser la Toile et entraîne des centaines de commentaires enjoués.

Un concours a été lancé il y a plusieurs heures et l'élan populaire est certain.

Migros offre des pompes Nike aux couleurs de M-Budget Vidéo: watson

« Je serai le King »

Des commentaires laissés sous la publication TikTok sont même euphoriques: «Je travaille chez Migros et avec ces baskets je serai le King», s'amuse un utilisateur.

Un buzz qui rappelle celui de Lidl, après avoir annoncé une collection de vêtements bon marché. Les reventes et les pris se sont envolés. Migros pourrait, avec cette édition limitée, faire flamber les prix pour la revente.

Des pompes pour régner dans les rues et les rayons. Si vous voulez pousser un peu plus le style, les chaussettes sont assorties et vous obtiendrez une réelle «street cred».

Si vous êtes tenté par le summum du style et cette collaboration inattendue, la date butoir du concours est actée pour le 17 octobre. (svp)