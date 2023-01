Comment s'appellent les premiers bébés suisses de 2023?

Pour la Suisse romande seule, le prénom féminin le plus utilisé en 2021 était Emma , et le prénom masculin était Gabriel .

Et les prénoms masculins :

L'OFS indique que les prénoms féminins les plus courants en Suisse en 2021 étaient:

Sur les 89 644 naissances en 2021 en Suisse, ces deux prénoms n'étaient pas les plus populaires. Selon l'Office de la statistique (OFS), le prénom Janina a été attribué 15 fois en 2021, alors que Yoonis ne figure pas parmi le top 100.

Les premières naissances de l'année sont survenues peut après minuit, selon l'ATS. L'agence indique que deux bébés sont nés dès la première minute de la nouvelle année, dans les cantons de St-Gall et Lucerne.

Il n'aurait jamais dû tirer de feux d'artifice à Crans-Montana

Un quadragénaire voulait seulement célébrer la nouvelle année 2022 et s'est retrouvé un an plus tard condamné par la justice valaisanne pour incendie par négligence. La Confédération appelle à un usage modéré des engins pyrotechniques.

Un ouvrier en bâtiment est condamné à 20 jours-amendes avec sursis ainsi qu'au versement de 200 et 500 francs à la justice valaisanne, selon un article du Nouvelliste publié vendredi. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est accusé d'incendie par négligence après avoir utilisé à Crans-Montana des cartons de feux d'artifice qu'il n'est pas parvenu à éteindre et qui ont ainsi brûlé deux voitures.