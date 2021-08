Suisse

naissances

Suisse: Mia et Noah sont les prénoms les plus populaires en 2020



En Suisse, les prénoms les plus populaires de 2020 sont...

Image: Shutterstock

C'est l'une des statistiques les plus attendues de l'année, celle qui dévoile les prénoms les plus populaires chez les nouveau-nés en Suisse. Voici les résultats de 2020.

Quels ont été les prénoms les plus attribués en Suisse l'année passée? L'Office fédéral de la statistique vient de les dévoiler. Il s'agit de Mia et Noah.

En 2020, Noah a dépassé Liam et a relégué ce dernier à la deuxième place. Noah avait déjà été le plus populaire en 2010, 2011 et de 2013 à 2017. En 2020:

507 Noah sont nés.

Liam a été donné 372 fois.

Matteo a été donné 359 fois.

Pas beaucoup de nouveauté chez les filles: Mia était déjà en tête du classement des prénoms féminins en 2019, suivi par Emma. Depuis l'année dernière, on compte:

461 filles de plus portant le prénom de Mia.

Emma a été donné à 407 filles.

350 bébés ont été nommés Mila.

Et en Suisse romande?

Les prénoms les plus populaires, en 2020, diffèrent selon les régions linguistiques. Mia et Noah ont en effet été les prénoms les plus populaires en Suisse alémanique. En terres romandes, ce sont Gabriel et Emma qui remportent la course. Dans le détail 👇.

Chez les petites romandes:

Emma avec 131. Mia avec 101. Mila avec 94.

Et chez les garçons:

Gabriel avec 156 bébés. Liam avec 136. Noah avec 123.

En Suisse italienne, Leonardo et Sofia sont sur la plus haute marche du podium. Vu le faible nombre de naissances en Suisse rhéto-romane, plusieurs noms y sont liés. (asi/ats)

Plus d'articles sur la société Anxieux, le retour de la vie sociale vous inquiète? Les conseils d'une psy Link zum Artikel «La douleur d'endométriose, c'est comme des coups de poignard» Link zum Artikel Cette vidéo sur la dépression nous a fait du bien et vous en fera aussi Link zum Artikel La révélation d'Elon Musk peut (vraiment) faire du bien aux Asperger Link zum Artikel