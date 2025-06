La SSR doit se restructurer en profondeur, a déclaré le président du conseil d'administration, Jean-Michel Cina. Keystone

La SSR doit économiser 270 millions: voici ce que cela veut dire

Dans le cadre de son programme d'économies, la SSR fusionne le sport et d'autres domaines. Le nombre de postes qui passeront à la trappe n'est pas connu, mais ils seront nombreux.

Plus de «Suisse»

La SSR regroupe les rédactions sportives et la fiction, la production et la distribution, ainsi que de nombreux domaines fonctionnels tels que les RH, les finances et l'informatique. Ces mesures sont le résultat du programme d'économies mis en place.

La SSR doit se restructurer en profondeur, a déclaré lundi le président du conseil d'administration Jean-Michel Cina lors d'une conférence de presse à Berne. C'est la seule façon de mettre en œuvre les mesures d'économie de 270 millions de francs, soit 17% du budget 2024, lancées l'automne dernier.

Les mesures d'économies reposent sur la réduction progressive de la redevance des médias, actuellement de 335 francs, à 300 francs par an pour les particuliers, ainsi que sur la baisse des recettes publicitaires et la hausse continue des prix. Déjà dès début 2027, la SRG devra économiser 215 millions de francs, ont précisé les responsables. Et contrairement à ce qui était prévu jusqu'à présent, ce montant ne pourra pas être réparti entre les différentes unités SRF, RTR, RTS et RSI.

Plusieurs centaines de postes supprimés

Sans impact sur l'offre, cette somme ne pourra pas être économisée, a insisté la nouvelle directrice générale de la SRG, Susanne Wille. «C'est inévitable», a-t-elle déclaré. Mais avant de pouvoir discuter des contenus, il est nécessaire d'adapter d'abord la structure. Ce n'est qu'ensuite que l'on pourra discuter des programmes et des offres. Le nombre de postes à supprimer en raison des mesures prises n'est pas encore défini.

Susanne Wille. Keystone

Le nombre de postes qui devront être supprimés n’est pas encore déterminé, mais «nous tablons sur un nombre à trois chiffres», a précisé Susanne Wille. Lors du lancement du projet de transformation l’automne dernier, la SRG avait évoqué environ 1000 suppressions de postes d’ici 2029.

Des mesures concrètes

La direction de la SSR et les départements linguistiques et spécialisés qui lui sont rattachés ont annoncé des mesures concrètes: outre les départements rédactionnels sport et fiction, qui s'occupent entre autres des séries produites par la SSR elle-même, sont concernés les domaines administratifs tels que les ressources humaines (RH), les finances et l'informatique.

Les quatre unités linguistiques SRF, RTR, RTS et RSI travailleront désormais de manière plus étroite, tout en maintenant leur mission éditoriale. Les régions continueront d’assumer la responsabilité de la perspective régionale dans les domaines de l’information, du divertissement, de la musique, de la société, de la culture, de la connaissance, de l’éducation et de la distribution régionale via TV, radio et Internet.

Concernant les secteurs éditoriaux Sport et Fiction, qui gèrent notamment les séries produites en interne, la SRG a précisé que la fusion des rédactions en une seule unité avec des équipes spécialisées dans les régions est un pas logique, puisque la SRG est déjà responsable des droits sportifs et de grands événements, comme les Jeux Olympiques.

La dissolution de SWISS TXT

Avec la centralisation des technologies, la filiale SWISS TXT, qui gérait le télétexte classique ainsi que divers autres services technologiques, sera dissoute. Toutefois, le télétexte sera maintenu. La production et, au moins partiellement, la distribution seront désormais centralisées et gérées de manière coordonnée.

Jean-Michel Cina. Keystone

Swissinfo sera également davantage intégré. Cette plateforme qui s’adresse au public international continuera d'exister. Dans le cadre du plan de réduction des coûts pour 2027, le gouvernement fédéral réévaluera l’attribution des fonds à Swissinfo, et la SRG repositionnera son département en fonction de cette décision.

D’autres mesures mardi

Le gouvernement fédéral a décidé de réduire progressivement la redevance des médias par voie d’ordonnance. L’objectif est de contrer l'initiative populaire «200 francs ça suffit», lancée par l'UDC. Cette initiative propose de réduire la redevance à 200 francs par an, une mesure que ses opposants estiment excessive.

En parallèle des mesures annoncées lundi, la SRG a indiqué qu’elle dévoilerait mardi d’autres mesures d’économies, dont les détails restent flous. Indépendamment du projet «Enavant», des économies supplémentaires seront nécessaires d’ici 2026 en raison de la baisse des recettes commerciales, a précisé le communiqué. Ces mesures seront annoncées séparément par les quatre unités linguistiques.

(jzs/ats)