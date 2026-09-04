Les décès de bébés de moins d'un an ont globalement baissé depuis 50 ans (image d'illustration). Keystone

La mortalité infantile a augmenté en Suisse

La Suisse a enregistré en 2025 une légère hausse de la mortalité infantile et des mortinaissances. Ces indicateurs peuvent toutefois fortement varier d’une année à l’autre.

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En 2025, la Suisse a recensé 274 décès de nourrissons âgés de moins d’un an et 363 mortinaissances. La mortalité infantile et le nombre de mort-nés ont ainsi légèrement augmenté par rapport à l’année précédente.

Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés vendredi, le nombre de décès au cours de la première année de vie a augmenté de 5,5%, passant de 259 à 274 cas. En ce qui concerne les mortinaissances, la hausse est de 9,7%, passant de 331 à 363 cas.

Les données disponibles ne permettent pas de déterminer les causes de ces hausses, a indiqué l'OFS à Keystone-ATS. Parmi les facteurs susceptibles d'influencer cette évolution, on peut citer un âge avancé de la mère au moment de l'accouchement, ainsi que des risques pour la santé individuels ou certains comportements.

Fortes fluctuations

L'OFS souligne que la mortalité infantile et le nombre de mort-nés peuvent connaître de fortes fluctuations d'une année à l'autre. Cela ressort des données recueillies depuis 1969: les deux taux ont nettement diminué, malgré de légères hausses ponctuelles.

Des observations et analyses supplémentaires montreront si la hausse actuelle correspond à une fluctuation momentanée ou à une tendance à long terme.

La mortalité infantile désigne les décès survenus au cours de la première année de vie. La mortinatalité est définie comme le décès d'un foetus après 22 semaines de grossesse ou lorsque le poids foetal dépasse 500 grammes.

(ats/acu)