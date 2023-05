Crash en Romandie: on en sait plus sur les trois victimes

Accident d'avion dans le canton de Neuchâtel: l'identité des trois victimes désormais connue.

L'identité des victimes du crash d'un avion de tourisme, samedi, près des Ponts-de-Martel, dans les Montagnes neuchâteloises, est désormais connue. Le pilote, chevronné, était un Neuchâtelois âgé d'une septantaine d'années.

Les autres occupants étaient plus jeunes. Il s'agissait de deux trentenaires: une femme de la région et un Français domicilié dans l'Hexagone, a indiqué, lundi, la police cantonale neuchâteloise. Celle-ci ne confirme, ni n'infirme, si un lien unissait les deux plus jeunes victimes.

La police ne donne pas d'autres informations sur l'accident. L'appareil avait décollé de l’aéroport des Eplatures de La Chaux-de-Fonds à 10 heures. L'accident s'est produit vers 10h20 dans un terrain escarpé et isolé.

Le pilote et les deux passagers de l’appareil sont décédés dans le crash qui est survenu dans une forêt au lieu-dit Les Combes-Dernier, à l'ouest des Ponts-de-Martel. L’appareil, immatriculé en Suisse, effectuait un vol de tourisme, avait indiqué samedi la Police neuchâteloise.

Enquête en cours

Le Ministère public de la Confédération (MPC), compétent en matière d'accidents d'aviation, est désormais chargé de l'enquête. Comme il est de coutume dans ce genre de cas, la police cantonale neuchâteloise devrait être très rapidement dessaisie de l'affaire, tout en continuant de collaborer avec le MPC.

Les enquêteurs du Service suisse d'enquête de sécurité (Sese), organe compétent pour déterminer la cause des accidents d'aviation, se sont rendus sur place, dès samedi après-midi, pour les constatations techniques. L'Office fédéral de la police, fedpol, a également soutenu les investigations,

Une enquête a été ouverte afin de tenter d’établir les causes et les circonstances de l'accident, inconnues pour l'heure.

Interrogé par Keystone-ATS, le MPC se refuse à «se prononcer plus en détail par rapport aux indications fournies dans le communiqué de presse de la police cantonale neuchâteloise du 20 mai. Comme toujours, il n'est pas possible de faire des pronostics sur le déroulement de la procédure, car celle-ci ne dépend pas uniquement du MPC.» (sda/ats)