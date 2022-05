«Formellement, nous, Suisses, resterons neutres et non membres de l’Otan. Maintenant, dans les faits, il est possible que nous allions vers une intégration toujours plus grande des personnels et matériels avec ceux de l’Otan, entre autres pour des raisons de compatibilité du commandement et de l’engagement. Cela fait cinquante ans que cela se passe ainsi entre l’Otan d’une part, la Finlande et la Suède de l’autre. Les Finlandais comme les Suédois sont prêts désormais à entrer dans l’Otan. Prenons l’exemple de l’avion F-35. La Suisse aura une flotte de trente-six de cet appareil, l’Otan en ayant peut-être 800 de son côté. L’appareil suisse aura son propre chiffrage. Ceux volant sous pavillon Otan ont le leur, qui leur permet d’avoir sous les yeux une carte allant de la mer du Nord à la Sicile. Eh bien, on peut imaginer que de temps en temps, les avions suisses et ceux de l'Otan pourront échanger les cartes.»

Un officier de l'armée suisse