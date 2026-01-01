Ces images ont été prises au départ de l'incendie de Crans-Montana

Ces images montreraient le départ de l'incendie de Crans-Montana
Ce sont nos confrères de BFMTV qui ont publié ces images. Désormais, celles-ci sont relayées par différents médias romands.
Plus tôt dans la soirée, la chaîne d'information avait déjà publié une capture d'écran troublante, montrant une femme juchée sur les épaules d'un serveur et équipée de bouteilles de champagne «crachant du feu».
L'image coïncidait déjà avec des témoignages, recueillis notamment à Crans-Montana par le correspondant sur place de watson, qui évoquaient des feux de Bengale dangereusement proches du plafond.
Une première image dévoilée par BFM
Sur le réseau X, on compte déjà de nombreuses réactions vis-à-vis du plafond de la boite de nuit en matière synthétique. L'image suivante, révélée également par nos confères de BFMTV, risque d'alimenter encore la polémique.
🔴 EN DIRECT— BFM (@BFMTV) January 1, 2026
DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA
Cette photo a été publiée dans le live de la chaîne d'info et dans un tweet sur le réseau X, dans lequel le média affirme qu'il s'agit bien d'une image prise au départ de l'incendie.
Le cliché dévoilé par BFM
Si BFMTV évoque ce départ du feu, la chaîne précise toutefois que les images corroborent des témoignages de personnes, et non des éléments livrés par la police.