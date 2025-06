Les cerises suisses sont de retour. Keystone

Devinez combien de tonnes de cerises vont être récoltées en Suisse

Boostée par le soleil et un nouveau label durable, la récolte suisse de cerises s’annonce généreuse.

La saison des cerises est lancée et elle se présente bien. Les cultivateurs tablent sur une grosse récolte, indique Fruit-Union suisse.

La récolte bat actuellement son plein, constate l'organisation interprofessionnelle mercredi. Entre 400 et 500 tonnes de cerises sont cueillies chaque semaine pendant la période de récolte. Les cerises ont profité des nombreuses heures de soleil en mai et juin pour devenir «croquantes et douces», souligne dans un communiqué Bruno Eschmann, président du centre de produits suisse cerises.

Combien de tonnes de cerises seront-elles cueillies en Suisse? 12 tonnes: elles ont été ravagées par des chauves-souris dévoreuses. 360 tonnes: c'est déjà pas mal. 2500 tonnes: miam. 5000 tonnes: on va se faire péter le bide. Voter Au total, 0 personnes ont participé à ce sondage.

Les petits fruits à noyau sont produits depuis cette saison conformément aux normes du programme sectoriel national Durabilité des fruits. Ces directives permettent aux producteurs de choisir des mesures dans catalogue pour atteindre un certain nombre de points. La culture des fruits à noyau devient ainsi encore plus durable, estime l'organisation.

Dès la première année, près de 75% des surfaces de cerises sont exploitées selon les nouvelles dispositions, se réjouit Fruit-Union suisse. (jah/ats)