Voici la nouvelle boulette de l'OFSP pendant sa Semaine de la vaccination

«Selon l'accord sur les transports terrestres entre la Suisse et l'UE (art. 14 / 20), le transport de marchandises et le transport de personnes à l'intérieur de la Suisse (chargement et déchargement) ne peuvent en principe être effectués que par des camions et des autocars déclarés, taxés et immatriculés en Suisse.»

Association suisse des transports routiers source: communiqué de l'Astag