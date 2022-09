Pénuries de gaz: le projet d'économie du Conseil fédéral est critiqué

Les ministres Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga ont présenté récemment leur plan d'économie d'énergie pour la Suisse.

Les ministres Guy Parmelin et Simonetta Sommaruga ont présenté récemment leur plan d'économie d'énergie pour la Suisse. Image: KEYSTONE

La Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie soutient les propositions du gouvernement . Il convient cependant d'éviter «par tous les moyens» un contingentement de la consommation de gaz, écrit-elle. La Conférence demande que la Confédération édicte le cas échéant des règles et des conditions précises pour les différents paliers de mesures proposées, dont l'exécution relèvera des cantons. Genève exige par ailleurs une aide aux secteurs économiques en cas de contingentement.

A propos de pétrole et d'énergie

Le parti conservateur réitère ses critiques concernant la politique énergétique de la Confédération . C'est se méprendre que de croire qu'une pénurie d'énergie ne serait pas liée à la stratégie Energie 2050, estime le parti. A moyen terme, il importe à ses yeux de garder en activité le plus longtemps possible les centrales nucléaires . L'UDC réclame aussi l'octroi sans délai d'autorisations pour un renouvellement des installations.

Les restrictions et interdictions engendreraient une baisse du niveau de confort, a prévenu le gouvernement, avec des températures limitées, dans certains cas, à 19 degrés. Elles concerneraient, dans un premier temps, surtout les lieux de travail, mais pourraient également être étendues aux logements.

Le Conseil fédéral a mis récemment en consultation deux projets d'ordonnance prévoyant des restrictions et des interdictions d'utilisation du gaz ainsi qu'un contingentement de la consommation des installations monocombustibles en cas de pénurie de gaz. 👇

Les projets d'ordonnance du Conseil fédéral pour combattre une éventuelle pénurie de gaz cet hiver se heurtent à l'opposition de l'UDC et suscitent des réserves par ailleurs. Sur le principe, les propositions suscitent une assez large approbation, mais avec de nombreux bémols.

Le gouvernement Suisse avait laissé jusqu'à ce jeudi aux partis, syndicats, canton, etc. pour donner leur avis sont son plan d'économie énergétique pour cet hiver. Voilà ce qu'ils en pensent.

Le 25 septembre, le peuple helvétique vote sur la réforme de l'AVS. Pour renflouer les caisses de l'assurance sociale, l'une des solutions est l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes. Sous ses aspects égalitaires, elle ne règle pas le problème de fond.

Le 25 septembre prochain, le peuple suisse vote sur la réforme de l'AVS. Pourquoi? Parce que selon la Confédération, d'ici 10 ans, il manquera 18,5 milliards de francs pour financer notre premier pilier. Un déficit dû à l'évolution démographique (l'espérance de vie des gens s'allonge, et avec elle, la durée des prestations) et à l'arrivée en masse à la retraite des baby-boomers (les personnes nées entre 1943 et 1960). Résultat: il y aura un déséquilibre avec le nombre d'actifs qui cotisent.