La Patrouille des glaciers reporte encore son départ

Des militaires font un exercice le long du parcours, avant le départ de la prochaine édition de la Patrouille des Glaciers. Keystone

La perturbation prévue dans la nuit de vendredi à samedi amènera d’importantes chutes de neige sur l’itinéraire emprunté par les participants.

Après l'annulation des épreuves de la Patrouille des Glaciers du début de semaine, les mauvaises conditions météorologiques qui se poursuivent provoquent le report de 24 heures du départ des courses de vendredi:

«Le commandant de la PdG accorde la priorité absolue à la sécurité des patrouilleurs comme à celle des militaires et des civils qui travaillent sur le parcours» Un communiqué publié jeudi soir

De plus, le brouillard et les nuages empêcheront les hélicoptères de voler normalement et par conséquent toute évacuation sanitaire par voie aérienne, précise le commandement.

Ce report de 24 h est décidé dans l’espoir que se produise l’indispensable amélioration des conditions, notamment de visibilité, permettant un déroulement de la course dans la nuit de samedi à dimanche. (ats/jch)