L'OFS sous enquête suite au couac sur le PLR

Les parts électorales de l'UDC, du Centre et du PLR ont dû être corrigées par l'OFS, après une première publication inexacte. Keystone

Mercredi, l'OFS a avoué avoir publié des chiffres erronés sur la force des partis au Conseil national, ce qui a déclenché un énorme tollé.

L'erreur de l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans le calcul des parts électorales des partis sera examinée par les trois observateurs de l'OSCE envoyés pour suivre les élections fédérales. Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives, leur rapport devrait être disponible dans environ deux mois.

«Les informations qui nous sont parvenues ces derniers jours, par exemple sur le dépouillement, seront de toute façon intégrées dans le rapport et dans les recommandations.» Katya Andrusz, porte-parole du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'Homme de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

Une Grecque, une Biélorusse et un Espagnol étaient en Suisse depuis le 9 octobre, sur invitation helvétique. La mission des trois experts de l'OSCE s'est terminée jeudi.

Ils se sont concentrés sur la réglementation sur le financement de la campagne de votation, les essais du vote électronique qui ont lieu dans trois cantons (Bâle-Ville, Thurgovie et Saint-Gall) et la participation aux votations des personnes en situation de handicap. Pour la première fois, les élections devaient suivre une réglementation nationale en matière de transparence financière, avec la publication des budgets de campagne et des dons aux partis et aux candidats.

Les parts électorales de l'UDC, du Centre et du PLR ont dû être corrigées à la baisse par l'OFS, après une première publication inexact. Cette erreur n'a pas eu d'influence sur la répartition des sièges, mais elle a des conséquences sur le classement des partis. Contrairement à ce qu'indiquaient les données précédentes, le PLR reste la troisième force politique du pays. (ats)