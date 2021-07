Suisse

La tempête coupe la ligne Lucerne – Langnau et plusieurs routes



La durée de l'interruption ferroviaire n'est pas connue, des bus sont prévus. Des routes, dans la région, étaient également fermées.

source: twitter

Après les intempéries de dimanche en Suisse centrale, la ligne ferroviaire entre Lucerne et Langnau im Emmental (BE) est toujours interrompue. Un glissement de terrain survenu dimanche est en cause.

La durée de l'interruption n'est pas connue, selon les indications fournies dans la nuit de dimanche à lundi par le service d'information sur le trafic ferroviaire.

Des bus de remplacements circulent entre Wolhusen et Entlebuch (LU). Selon le TCS, plusieurs routes de la région de Wolhusen étaient également fermées tôt lundi matin en raison des dégâts causés par la tempête.

🇨🇭 Suisse : ⛈️ Un violent orage a touché #Wolhusen ce dimanche après-midi dans le canton de Lucerne



Un violent orage accompagné de grêle et de fortes pluies s'est abattu dimanche après-midi sur les cantons de Lucerne, Schwyz et Zoug. A Lucerne par exemple, les précipitations ont atteint jusqu'à 32 litres par mètre carré.

Le Tessin a également été fortement arrosé. A Coldrerio, au sud du canton, il est tombé 156.8 mm en 24 heures, a indiqué Meteonews lundi matin sur Twitter. Stabio a reçu 95.5 mm de pluie et Locarno-Magadino 79.8 mm. (jah/ats)