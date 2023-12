L'assassin de la fille au pair Lucie s'est peut-être suicidé en prison

Le canton et les parents de Lucie se sont accordés sur un dédommagement financier après un long combat juridique contre les autorités. Le Tribunal avait écarté leur recours en 2014 contre le classement de leur plainte pour homicide par négligence contre trois employés du canton d'Argovie. (ats/jch)

En août 2017, les autorités argoviennes ont reconnu avoir commis des erreurs dans le cas de ce récidiviste et dans la gestion de détenus dangereux en général lors de l'exécution de leurs peines. En 2004, l'assassin de Lucie avait été condamné à des mesures de travail éducatif durant quatre ans, après avoir étranglé une femme presque à mort. Son potentiel de dangerosité n'avait alors pas été suffisamment reconnu.

En février 2012, le Tribunal de district a condamné l'assassin à une peine de prison à perpétuité et à un internement. Huit mois plus tard, la Cour suprême argovienne a confirmé la peine, mais prononcé un internement à vie. Fin 2013, le Tribunal fédéral a réduit cette mesure à un internement simple, réévalué régulièrement, comme en avait décidé la première instance.

Il purgeait sa peine depuis une dizaine d'années. Le dernier décès d'un prisonnier au pénitencier de Lenzburg date 2016 et le dernier suicide y remonte à 2012.

Une autopsie doit permettre d'établir les causes de sa mort. Le détenu ne présentait aucun signe avant-coureur indiquant une intention de mettre fin à ses jours, précise le département.

Le Ministère public argovien a ouvert une enquête sur le décès du détenu condamné en 2013 à la prison à perpétuité et à un internement simple pour l'assassinat de l'adolescente en mars 2009, indique le département cantonal de l'intérieur à Keystone-ATS. Ce dernier confirme l'identité de l'homme décédé, suite à la révélation de l'information par plusieurs médias en ligne.

