Les plaques vaudoises seront fabriquées par des taulards

Les plaques seront réalisées dans un atelier des Etablissements de la plaine de l'Orbe. Image: KEYSTONE

Les plaques d’immatriculation vaudoises seront produites dès le 1ᵉʳ janvier 2024 dans un atelier des Etablissements de la plaine de l’Orbe.

Dès le 1ᵉʳ janvier, les plaques d'immatriculation vaudoises seront fabriquées par des détenus. Elles seront réalisées dans un atelier des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO), qui sera en charge des quelque 120 000 plaques produites par année.

Après avoir travaillé pendant des années avec des fournisseurs privés, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) commandera directement les plaques d'immatriculation aux EPO. Cela concernera toutes catégories (voitures, motocycles, etc) et toutes couleurs (blanches, bleues, rouges, etc), indique jeudi l'Etat de Vaud.

Les nouvelles machines ont pu être installées dans les ateliers il y a quelques semaines. «La phase de test a parfaitement fonctionné et, dès 2024, la production en série aura lieu sur le site des EPO au terme d'une courte phase de transition avec le prestataire actuel», poursuit le communiqué.

Cette nouvelle activité vient s'ajouter aux différentes prestations déjà réalisées par les EPO, à l'image de la production des cahiers d'école de tous les élèves du canton et du pain destiné au CHUV et à l'hôpital de Cery. (jah/ats)