Deux accidents de parapente le même jour en Gruyère

Deux accidents de parapente se sont produits mardi en Gruyère, à Charmey et Grandvillard. Les deux pilotes blessés ont été évacués par hélicoptère.

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Deux parapentistes, âgés de 34 ans et 29 ans, ont été blessés mardi dans le district de la Gruyère (FR), dans deux accidents distincts. Les deux pilotes, blessés respectivement à Charmey et Grandvillard, ont été pris en charge par les secours et héliportés vers un hôpital.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances des deux accidents, a rapporté mercredi la Police cantonale fribourgeoise. Le Ministère public de la Confédération a été informé, en raison de sa compétence dans le domaine, précise le communiqué.

Deux accidents de parapente se sont produits mardi en Gruyère (image d'illustration). Image: Shutterstock

A Charmey, le parapentiste a chuté pour une raison indéterminée. Du côté de Grandvillard, l'individu, domicilié dans la région, est tombé pour sa part dans une zone forestière, ce qui a nécessité la mobilisation d'un spécialiste du sauvetage héliporté (SSH). (jah/ats)