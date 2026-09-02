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Deux accidents de parapente le même jour en Gruyère

Deux accidents de parapente le même jour en Gruyère

Deux accidents de parapente se sont produits mardi en Gruyère, à Charmey et Grandvillard. Les deux pilotes blessés ont été évacués par hélicoptère.
02.09.2026, 16:5602.09.2026, 16:56

Deux parapentistes, âgés de 34 ans et 29 ans, ont été blessés mardi dans le district de la Gruyère (FR), dans deux accidents distincts. Les deux pilotes, blessés respectivement à Charmey et Grandvillard, ont été pris en charge par les secours et héliportés vers un hôpital.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances des deux accidents, a rapporté mercredi la Police cantonale fribourgeoise. Le Ministère public de la Confédération a été informé, en raison de sa compétence dans le domaine, précise le communiqué.

Deux accidents de parapente en une journée dans le canton de Fribourg
Deux accidents de parapente se sont produits mardi en Gruyère (image d'illustration).Image: Shutterstock

A Charmey, le parapentiste a chuté pour une raison indéterminée. Du côté de Grandvillard, l'individu, domicilié dans la région, est tombé pour sa part dans une zone forestière, ce qui a nécessité la mobilisation d'un spécialiste du sauvetage héliporté (SSH). (jah/ats)

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