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Parmelin a une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs

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Guy Parmelin le 27 août dernier à Carrouge (VD).Keystone

Parmelin a une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs

Le Conseil fédéral met en consultation mercredi son plan agricole pour les années 2030 à 2033. Le soutien financier sera inférieur de 123 millions de francs par rapport aux années précédentes.
02.09.2026, 13:30

L'agriculture bénéficiera de moins d'argent de la Confédération. Les fonds prévus pour 2030 et 2033 seront 123 millions de francs en-dessous de l'enveloppe 2026-2029. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi son plan agricole pour les prochaines années.

Le Conseil fédéral a l'intention de demander au Parlement d'affecter 13,8 milliards de francs aux plafonds des dépenses agricoles pour les années 2030 à 2033, écrit-il dans un communiqué.

«Le soutien financier accordé à l'agriculture sur cette période sera donc inférieur de 123 millions de francs aux moyens prévus pour les années 2026 à 2029»

Le gouvernement avait présenté en février les grandes lignes de sa politique agricole dite PA30+. Il n'avait à l'époque pas donné de chiffres précis sur les montants alloués au secteur, qui subit les changements climatiques de plein fouet.

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La stratégie du Conseil fédéral se découpe en quatre parties. Elle prévoit notamment d'alléger la charge administrative pour faciliter les paiements directs. La consultation court jusqu'au 8 décembre. (jzs/ats)

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