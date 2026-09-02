Guy Parmelin le 27 août dernier à Carrouge (VD). Keystone

Parmelin a une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs

Le Conseil fédéral met en consultation mercredi son plan agricole pour les années 2030 à 2033. Le soutien financier sera inférieur de 123 millions de francs par rapport aux années précédentes.

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L'agriculture bénéficiera de moins d'argent de la Confédération. Les fonds prévus pour 2030 et 2033 seront 123 millions de francs en-dessous de l'enveloppe 2026-2029. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi son plan agricole pour les prochaines années.

Le Conseil fédéral a l'intention de demander au Parlement d'affecter 13,8 milliards de francs aux plafonds des dépenses agricoles pour les années 2030 à 2033, écrit-il dans un communiqué.

«Le soutien financier accordé à l'agriculture sur cette période sera donc inférieur de 123 millions de francs aux moyens prévus pour les années 2026 à 2029»

Le gouvernement avait présenté en février les grandes lignes de sa politique agricole dite PA30+. Il n'avait à l'époque pas donné de chiffres précis sur les montants alloués au secteur, qui subit les changements climatiques de plein fouet.

La stratégie du Conseil fédéral se découpe en quatre parties. Elle prévoit notamment d'alléger la charge administrative pour faciliter les paiements directs. La consultation court jusqu'au 8 décembre. (jzs/ats)