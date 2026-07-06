N'achetez pas de bijoux «en or» dans la rue

La police recommande de se méfier des bijoux «en or» vendus dans la rue et à bas prix. Image: Shutterstock

La Confédération met en garde contre ces bijoux en or

Les cas de vendeurs proposant de prétendus bijoux en or à prix cassés se multiplient dans la région bâloise. L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières appelle à la prudence.

Plus de «Suisse»

Les deux escrocs ont été interceptés par les agents à un poste-frontière bâlois. Depuis leur voiture, cette Roumaine et ce Roumain de 38 ans tentaient de vendre des bijoux prétendument en or à des passants peu regardants.

Les gardes-frontière ont remarqué leur manège suspect et ont arrêté le couple avant qu'il ne quitte la Suisse pour la France. Selon l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), plusieurs bijoux dorés ont été découverts dans leur véhicule. Les chevalières, chaînes et broches portaient le marquage «18k». Mais au lieu de bijoux en or 18 carats, il s'agissait en réalité de simples bijoux fantaisie bon marché, comme les deux suspects l'ont eux-mêmes reconnu.



Les faits remontent à fin juin. Les deux vendeurs interpellés s'exposent à une amende pour contrefaçon. Les faux bijoux en or ont été saisis.

Les arnaques se multiplient

Selon l'OFDF, ce type d'escroquerie est en nette recrudescence. Rien que dans la région de Bâle, les gardes-frontière et les différents corps de police ont enregistré plusieurs cas similaires au cours des derniers mois. Le mode opératoire est toujours le même: des escrocs tentent de vendre à très bas prix des bijoux présentés comme étant en or.

Le prix anormalement bas doit éveiller les soupçons, rappellent les autorités. Elles recommandent également de ne jamais acheter de bijoux ou d'autres objets vendus depuis un véhicule ou dans la rue. Il ne faut pas non plus se laisser pousser à l'achat par un prétendu sentiment d'urgence ou une situation de détresse mise en scène. Toute vente suspecte doit être signalée sans délai à la police. (leh/ adapt. tam)