Les grandes chaines suisses évoquent des ventes record, mais craignent une prochaine pénurie sur les marchés. Image: montage watson

Ces magasins suisses craignent une pénurie de climatiseurs

L'été est caniculaire et de nombreux Suisses se ruent dans les magasins pour obtenir leur climatiseur. Les détaillants évoquent un climat de pénurie et de grandes difficultés d'approvisionnement.

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Vous comptiez acheter un climatiseur ou un ventilateur avant la prochaine vague de chaleur? Mieux vaut ne pas trop tarder. Galaxus annonce avoir vendu un nombre record d'appareils en juin et ses stocks sont désormais presque entièrement épuisés. Les prochains réapprovisionnements en provenance d'Asie n'arriveront pas avant la fin de l'été.

Après une première canicule exceptionnelle, les Suisses se sont rués sur les solutions de rafraîchissement. Résultat: trouver un climatiseur ou un ventilateur disponible est devenu difficile sur la plateforme du détaillant en ligne, comme dans d'autres commerces de Suisse. Chez Fust, par exemple, les modèles restants sont rares. Du côté de Jumbo, le constat est le même.

La plateforme de Migros indique n'avoir jamais vendu autant de climatiseurs et de ventilateurs en un seul mois. En juin 2026, les ventes de climatiseurs ont progressé de 38% par rapport au précédent record, établi en juin 2025. Les ventes de ventilateurs ont, elles, augmenté de 3%. Au total, plusieurs dizaines de milliers d'appareils ont été écoulés en Suisse, Galaxus évoque «des ventes dans les nombres à cinq chiffres».

Galaxus parle de «pénurie» pour ses climatiseurs. Certains produits ne seront livrés qu'entre fin septembre et fin octobre. Image: montage watson

Le distributeur précise avoir vendu, en un seul mois, davantage de ventilateurs que durant toute l'année 2024. Les ventes de climatiseurs ont, elles aussi, presque égalé le total de l'an dernier. «Personne ne s'attendait à ce que les températures dépassent les 30 degrés pendant plusieurs semaines», explique Samuel Lea, responsable de l'assortiment des climatiseurs chez Galaxus. Selon lui, ces appareils restent des achats impulsifs dont les ventes explosent dès qu'une vague de chaleur s'installe.

Des stocks presque vides pour de nombreuses enseignes

Cette demande exceptionnelle a vidé les entrepôts plus rapidement que prévu. Si Galaxus a déjà commandé de nouveaux appareils, les fabricants et distributeurs européens sont eux aussi confrontés à des ruptures de stock. Les livraisons se feront donc progressivement au cours des prochaines semaines, avant un véritable réapprovisionnement attendu seulement à la fin de l'été depuis l'Asie. C'est aussi ce qu'on peut constater au niveau des délais de livraison: en passant commande aujourd'hui, certains produits ne seront livrés que mi-août, voire septembre, selon les cas.

Nous avons donc voulu déterminer la tension réelle du marché et interrogé divers acteurs de Suisse romande. Il apparait vite que le catastrophisme de Galaxus est en tout cas en partie partagé par de nombreuses chaines du pays. Ainsi, Fnac Suisse indique des ventes «bien supérieures à l'année dernière» et souligne que, chez eux, une pénurie n'est pas à craindre sur la ventilation, mais plus sur les systèmes de climatisation au niveau européen:

«Beaucoup de produits sont réquisitionnés, pour les établissements publics notamment»

Fnac craint également de large délais pour refaire ses stocks:

«Il y a très peu de disponibilité en climatisation, les commandes prévues ne sont pas allouées en totalité.

En ventilation nous recevons des volumes régulièrement, en climatisation nous recevons les dernières pièces mi-juillet.



Plus tard, nous ferons sans doute face à une rupture totale sans visibilité sur des réassorts éventuels à ce stade.»

Alexis Brossard, responsable des produits techniques chez Fnac Suisse, à watson

Fust, de son côté, indique fonctionner à flux tendu et que «les livraisons reçues sont rapidement écoulées» et ajoute «tout mettre œuvre pour obtenir des marchandises supplémentaires». L'enseigne, propriété de la Coop, confirme également que «la demande dépasse les réapprovisionnements en Suisse, comme en Europe.»

Chez Fust, de très nombreux modèles sont actuellement indisponibles. Image: capture d'écran

Interrogé par nos soins, Jumbo valide l'évaluation de Galaxus, à savoir que leurs fournisseurs asiatiques ne pourront pas répondre aux demandes avant la fin de l'été. Jumbo, également partie du groupe Coop, constate un «décrochement plusieurs fois supérieur» aux années précédentes:

«Il est prévisible que les stocks disponibles continueront de diminuer si la vague de chaleur persiste. Un réapprovisionnement n'est pas possible dans tous les cas à l'heure actuelle. La situation du marché est donc tendue» Service de presse de Jumbo

«La demande ne peut actuellement pas être entièrement satisfaite», nous confirme le service de presse de Jumbo. Image: capture d'écran

Du côté d'Interdiscount, on s'attend «à une rupture de stock dans les prochains jours» si la demande se maintient au niveau actuel. L'enseigne confirme que «la plupart des fournisseurs en Suisse sont désormais complètement en rupture de stock.» Avant de noter que «dans l’espace européen, il existe encore ponctuellement certaines possibilités d’approvisionnement» que l'entreprise examine quotidiennement.

Enfin, Obi craint des «pénuries ponctuelles pour certains produits de la gamme de climatisation»:

«Bien que nous ayons nettement augmenté nos stocks par rapport aux années précédentes, les conditions météorologiques actuelles font que la demande dépasse localement l'offre.

Nous ressentons actuellement des tensions générales sur le marché et des difficultés d'approvisionnement correspondantes dans toute la gamme climatisation.»

Il est donc à craindre, au vu des prévisions météorologiques de ces prochains jours/semaines, que le marché reste tendu et que de nombreux magasins se vident encore.