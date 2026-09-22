Des ados impliqués dans un phénomène criminel en Suisse romande

Pas moins de 77 personnes, dont la moitié sont mineures, ont été identifiées en lien avec des commandes frauduleuses dans le canton de Fribourg. Le préjudice est estimé à plus de 100 000 francs.

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Image d'illustration Keystone

La police cantonale fribourgeoise a identifié 77 personnes, dont près de la moitié sont mineures, impliquées dans un trafic de commandes frauduleuses en ligne. Les investigations ont permis de mettre en évidence 124 infractions pour un préjudice estimé à plus de 100 000 francs.

Depuis le début de l’année, la police est confrontée à un phénomène criminel impliquant des adolescents et de jeunes adultes. Recrutés via les réseaux sociaux par des individus leur promettant des gains rapides et faciles, certains acceptent de réceptionner des colis, de retirer des marchandises en magasin, de revendre des objets ou de transférer des fonds pour le compte de tiers.

Le mode opératoire consiste à utiliser des données bancaires volées lors de cyberattaques pour commander du matériel informatique et électronique auprès de commerces spécialisés. Les marchandises sont ensuite récupérées par des intermédiaires avant d'être revendues. Les bénéfices sont reversés aux commanditaires ou réinvestis dans d'autres activités illicites.

Les enquêteurs ont interpellé trois commanditaires présumés, un ressortissant portugais âgé de 24 ans et deux ressortissants suisses âgés de 23 ans, tous domiciliés hors canton. Les investigations ont démontré qu’ils avaient non seulement financé des séjours dans des hôtels et des voyages à l’aide de données bancaires volées, mais aussi réalisé plusieurs transferts de fonds d'origine frauduleuse. (jzs/ats)