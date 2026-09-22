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Une nouvelle vague d'arnaques déferle sur le Valais

Une nouvelle vague d&#039;arnaques déferle sur le Valais
La police cantonale a choisi de développer sa communication sur le sujet.police cantonale valaisanne

Une nouvelle vague d'arnaques déferle sur le Valais

Des escroqueries ont fait pour près de 150 000 francs de préjudice en Valais la semaine dernière. La police cantonale appelle à la vigilance.
22.09.2026, 11:4622.09.2026, 11:46

Au cours de la semaine écoulée, la police cantonale valaisanne a enregistré près de 30 cas et tentatives d’escroquerie. Le préjudice total avoisine les 150 000 francs. «Malgré les mises en garde répétées et les nombreuses actions de prévention, ce type d’infraction continue de faire des victimes», déplore la police cantonale valaisanne, dans un communiqué, mardi.

«Les auteurs adaptent constamment leurs scénarios. Se faisant, par exemple, passer pour de faux policiers ou des prétendus collaborateurs d'une banque ou d'une société, ils vont parfois jusqu’à falsifier le numéro de téléphone qui s’affiche lors de l’appel. Leur objectif reste toutefois le même: mettre leurs victimes sous pression afin de les amener à remettre de l’argent, des objets de valeur, des cartes bancaires ou des codes.»

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«Lors d'un appel téléphonique, en cas de doute sur son interlocuteur, mettez fin à la conversation et rappelez l'organisme ou la personne concernée en utilisant un numéro connu et fiable», résume la Police cantonale.

Une nouvelle communication

Consciente du problème sociétal et du préjudice potentiel de ces arnaques, la police cantonale a choisi de développer sa communication sur le sujet, en éditant quatre affiches de prévention, simples et faciles à mémoriser sur lesquelles on peut lire un slogan de circonstance: «un appel peut piéger, raccrocher protège». (jzs/ats)

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