La police cantonale genevoise avait lancé un appel à témoins après la disparition de la petite Valérie âgée de 9 ans ce mercredi 28 juin. Elle avait quitté l'école du Petit Saconnex à Genève à 11h30 mais n'avait pas regagné son domicile. Les forces de l'ordre ont annoncé via leur page Facebook dans la même soirée qu'elle avait été retrouvée saine et sauve.

Pourquoi de plus en plus de bancomats sont attaqués à l'explosif

Les Hautes écoles suisses chutent dans le classement mondial sauf une

Les universités suisses en léger repli dans un nouveau classement international. Voici où se situe le monde académique helvétique.

Quelles sont les meilleures universités du monde et où se situe l'univers académique suisse? Une double question à laquelle QS World University Ranking 2024 répond. Cette enquête porte sur 1499 institutions du monde entier. Pour faire le classement ont été pris en compte pas moins de 17 millions de travaux académiques et les avis de plus de 240 000 universitaires et employeurs.