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Une ambulance heurte une glissière et se renverse à Neuchâtel

Une ambulance se renverse à Neuchâtel
L'accident est survenu sur la rue des Falaises, à Neuchâtel.Image: Police neuchâtel

Une ambulance romande se renverse avec une patiente à l'intérieur

Un véhicule d'intervention a fini sur le flanc la nuit dernière à Neuchâtel. Une ambulancière a été légèrement blessée.
05.10.2026, 17:3705.10.2026, 17:37

Une ambulance s'est renversée dans la nuit de dimanche à lundi à Neuchâtel. L'ambulancière qui accompagnait la patiente dans le véhicule a été légèrement blessée.

L'accident s'est produit vers 01h10, lorsqu'une ambulance circulait sur la rue des Falaises en direction de l'hôpital, sans faire usage de ses moyens prioritaires. Pour une raison qui reste à déterminer, le véhicule a heurté une glissière de sécurité située sur le bord droit de la chaussée, avant de basculer sur le flanc gauche.

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Deux autres ambulances ont été dépêchées sur place pour prendre en charge la patiente transportée et l'ambulancière qui l'accompagnait. Indemne, le conducteur a été entendu par les gendarmes dans le cadre du constat d'accident.

La rue des Falaises a été fermée à la circulation pour permettre les opérations de secours et de dépannage. Une grue a été nécessaire pour relever le véhicule.

Une enquête est en cours. (jzs/ats)

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