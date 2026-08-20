Le téléphone détourne l’attention de l’automobiliste de la route. Image: www.imago-images.de

Les stars de la musique font augmenter le nombre de morts sur la route

Une nouvelle analyse statistique montre que les accidents de la route mortels sont plus nombreux les jours où des stars de la musique sortent un nouvel album.

Olivier Meier Suivez-moi

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Lorsque Taylor Swift ou Kendrick Lamar sortent un nouvel album, des millions de personnes à travers le monde saisissent leur téléphone au même moment. Elles font défiler les plateformes de streaming, passent d’un nouveau morceau à l’autre et oublient souvent ce qui se passe autour d’elles.

Or, cette distraction peut avoir des conséquences mortelles, selon une nouvelle étude américaine publiée lundi dans la revue scientifique Jama Network Open. L’étude a été dirigée par Vishal Patel, médecin et chercheur à la Harvard Medical School.

En résumé, elle conclut que le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route augmente de 15% les jours où des stars de la musique sortent un nouvel album.

Davantage de morts le jour de la sortie d’un album

L’étude s’est penchée sur les accidents mortels survenus aux Etats-Unis au cours d’une période allant de dix jours avant à dix jours après la sortie d’un album. Les statistiques sur les accidents reposent sur le «Fatality Analysis Reporting System» (FARS), un relevé national de la National Highway Traffic Safety Administration, ainsi que sur les données de streaming de Spotify.

Les jours où de grandes stars sortaient leur album, les statistiques ont recensé onze décès de plus que les jours précédents et suivants. L’étude a également pris en compte des facteurs tels que l’âge des conducteurs, le nombre d’occupants du véhicule et l’année de construction de celui-ci.

Les chercheurs ont étudié les dix albums ayant enregistré le plus grand nombre d’écoutes en une seule journée entre 2017 et 2022, parmi lesquels figuraient des disques d’artistes comme Taylor Swift, Drake, Bad Bunny, Harry Styles, Kendrick Lamar et Kanye West.

C’est surtout la tendance qui se dégage des statistiques qui a surpris les auteurs de l’étude, explique Vishal Patel à CNN.

«L’augmentation concernait principalement les conducteurs qui se trouvaient seuls dans leur voiture; elle était plus marquée chez les conducteurs sobres que chez ceux qui avaient consommé de l’alcool et ne se concentrait pas sur les heures nocturnes.



S’il s’agissait vraiment de fêtes organisées pour la sortie d’un album et de consommation d’alcool, on s’attendrait à observer exactement l’inverse sur ces trois points.»

Les auteurs de l'étude reconnaissent toutefois que des facteurs extérieurs peuvent toujours être à l’origine d’accidents. Spotify n’est par ailleurs pas la seule plateforme de streaming et ne représente qu’une partie de la population. Enfin, la «distraction au volant» est difficile à étudier, selon Vishal Patel. La plupart des travaux de recherche sur le sujet reposent en effet sur les déclarations des automobilistes ainsi que sur des simulations de conduite.

Le scientifique souligne également que si les données du FARS indiquent le nombre de personnes tuées dans des accidents de la route, elles ne permettent pas de savoir si le conducteur était effectivement distrait par son téléphone au moment de l’accident.

Le coauteur Anupam Jena explique à CNN:

«Nous ne savons pas exactement quel est le mécanisme à l’œuvre. Est-ce parce que la musique est plus forte? Est-ce parce qu’il s’agit d’un nouvel album et que les gens sont simplement impatients de l’écouter? Est-ce lié à la manipulation de l’appareil, au fait de pianoter sur son téléphone pour essayer de télécharger quelque chose?»

Le débat sur la distraction au volant

Les accidents liés à la distraction au volant provoquée par l’envoi de SMS ou les appels téléphoniques font l’objet de recherches depuis des années.



Selon les auteurs, l’objectif de l’étude n’est donc pas de dire aux gens qu’ils ne devraient pas écouter de musique en voiture. Il s’agit plutôt de montrer que ces journées de sortie de nouveaux albums, au cours desquelles davantage d’accidents se produisent, sont «prévisibles».

Ces résultats doivent apporter un nouvel élément au débat sur la distraction au volant et, selon Despina Stavrinos, directrice de l’Institut de recherche en sciences sociales de l’Université de l’Alabama, permettre d’examiner la question suivante:

«Comment l’interaction permanente avec un écosystème numérique influe-t-elle sur le comportement au volant?»

Même une action qui paraît simple – choisir une chanson, par exemple – oblige les conducteurs, selon Despina Stavrinos, à prendre une décision et donc à interagir avec leur téléphone avant de pouvoir à nouveau consacrer toute leur attention à la route: «La question est de savoir si la technologie entre en concurrence avec les ressources attentionnelles nécessaires pour conduire un véhicule en toute sécurité.»

Christopher Worsham, coauteur de l’étude, en tire donc la conclusion suivante: «Notre étude suggère que le danger vient du fait de manipuler son téléphone ou le système d’infodivertissement, et non d’écouter de la musique. Changer de musique à l’aide des écrans tactiles des voitures, une pratique désormais très répandue, n’est pas la même chose que d’appuyer sur un bouton sans quitter la route des yeux.» (trad. hun)