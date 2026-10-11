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Des chiens policiers suisses s’entraînent aux urgences à Rome

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Un policier lausannois et son chien inspectent le quartier de Chailly après une tentative de cambriolage visant une agence UBS.Keystone

Des chiens policiers suisses s’entraînent aux urgences à Rome

Des unités spéciales suisses et européennes ont participé à des exercices communs dans la capitale italienne. Pour la première fois, les maîtres ont aussi appris à prodiguer les premiers soins à leurs chiens blessés.
11.10.2026, 09:0011.10.2026, 09:00

Des chiens des principales unités spéciales de police suisse et européennes se sont entraînés ensemble cette semaine à Rome. Les exercices ont notamment porté sur les interventions à haut risque et, pour la première fois, sur les soins d'urgence aux chiens blessés.

Ces animaux peuvent être engagés dans des missions «difficiles et dangereuses», souligne la police italienne. L'entraînement doit permettre à leurs maîtres de réagir rapidement en cas de blessure avant une prise en charge vétérinaire.

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Le réseau Atlas rassemble 38 unités spéciales des Etats membres de l'Union européenne ainsi que de pays associés, dont la Suisse, le Royaume-Uni, la Norvège et l'Islande.

Créé de manière informelle en 2001, le réseau a été formalisé en 2008 par une décision du Conseil de l'UE. Il vise également à faciliter l'assistance entre unités de différents pays lors d'opérations à haut risque en milieu urbain, rural ou maritime. (tib/ats)

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