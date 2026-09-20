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Insolite: ces chiens ont eu leur journée piscine et c'est adorable

Ces chiens ont eu le droit à leur journée piscine et c'est adorable

epa13251738 A dog named Onyx jumps into the water at the Toess public outdoor pool in Winterthur, Switzerland, 20 September 2026. The facility opens its chlorine-free pools to dogs for a one-day event ...
La piscine de Winterthour a ouvert ses portes aux chiens pour terminer la saison estivale et les toutous étaient ravis.Keystone
A l'occasion de la fin de la saison estivale, plusieurs piscines zurichoises ont ouvert leurs portes aux chiens dans une eau sans chlore. Les quadrupèdes ont adoré le concept.
20.09.2026, 18:2320.09.2026, 18:23

A l'occasion de la fin de la saison, certaines piscines zurichoises ont organisé une journée dédiée aux chiens. De nombreux quadrupèdes ont ainsi pu profiter des joies de la baignade dans une eau sans chlore.

Avec ou sans gilet de sauvetage, sur le toboggan ou depuis le plongeoir: chiens et propriétaires ont pu s'en donner à cœur joie dimanche à la piscine Töss de Winterthour (ZH). Certains enchaînaient joyeusement les longueurs, un jouet entre les dents, tandis que d'autres plongeaient à la suite de leurs maîtres.

epa13251754 Dogs play in the water at the Toess public outdoor pool in Winterthur, Switzerland, 20 September 2026. The facility opens its chlorine-free pools to dogs for a one-day event after the regu ...
Une équipe de «water-doggo» s'est constituée dans un bassin de Winterthour.Keystone

La piscine «Schwümmbi» organisait cette séance de natation canine pour la troisième fois en cette fin de saison. Les précédentes éditions avaient rencontré «un immense succès», peut-on lire sur son site Internet. Le maître-nageur en chef s'attendait à accueillir jusqu'à 200 propriétaires de chiens dimanche.

Dog Onyx jumps into the water on the season&#039;s last day at the Toess public outdoor pool in Winterthur, Canton of Zurich, Switzerland on Sunday,. September 20, 2026. The Toess public outdoor pool ...
Fontaines et toboggans étaient mis à disposition des compagnons à quatre pattes dans une atmosphère pour le mois détendue.Keystone

Les quadrupèdes étaient également les bienvenus ce week-end dans les piscines d'Opfikon et de Neftenbach. Dans cette dernière, le club canin a organisé samedi une séance de baignade pour chiens à l'occasion de son 75e anniversaire. Outre l'accès au bassin, des ateliers ludiques et d'adresse étaient proposés.

A dog plays on the water slide on the season&#039;s last day at the Toess public outdoor pool in Winterthur, Canton of Zurich, Switzerland on Sunday, September 20, 2026. The Toess public outdoor pool ...
Ça glisse et pourtant ce n'est pas la banquise, mais simplement un toboggan à Zurich.Keystone

Dimanche, le tarif était le même partout pour les chiens et leurs propriétaires: un franc par patte et par pied. (btr/ats)

epa13251746 Fabian and his dog Meyla are on a water slide at the Toess public outdoor pool in Winterthur, Switzerland, 20 September 2026. The facility opens its chlorine-free pools to dogs for a one-d ...
Visiblement, le plaisir n'était pas forcément partagé par toutes les pattes du toboggan.Keystone
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source: sda / michel euler
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