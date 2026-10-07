L'incendie spectaculaire d'une caravane fait deux blessés en Suisse
Une caravane a été détruite par les flammes ce mercredi à Olten (SO). Deux blessés sont à déplorer.
L'incendie d'une caravane a fait un blessé grave et un blessé léger, mercredi à Olten (SO). Des explosions ont été entendues et le fort dégagement de fumée était visible loin à la ronde.
Le sinistre est survenu à la mi-journée dans le quartier industriel de la ville. Il a pu être éteint vers 13h30, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police soleuroise. Ce dernier confirme une information révélée par les sites en ligne de 20 Minuten et du Blick.
La caravane détruite par les flammes était garée sur une place privée. La personne grièvement blessée a été héliportée à l'hôpital. (jzs/ats)
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