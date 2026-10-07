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Incendie spectaculaire d'une caravane à Olten: deux blessés

Incendie d&#039;une caravane à Olten (SH)
Le sinistre est survenu à la mi-journée dans le quartier industriel d'Olten (SO).Image: watson

L'incendie spectaculaire d'une caravane fait deux blessés en Suisse

Une caravane a été détruite par les flammes ce mercredi à Olten (SO). Deux blessés sont à déplorer.
07.10.2026, 17:4707.10.2026, 17:47

L'incendie d'une caravane a fait un blessé grave et un blessé léger, mercredi à Olten (SO). Des explosions ont été entendues et le fort dégagement de fumée était visible loin à la ronde.

Le sinistre est survenu à la mi-journée dans le quartier industriel de la ville. Il a pu être éteint vers 13h30, précise à Keystone-ATS un porte-parole de la police soleuroise. Ce dernier confirme une information révélée par les sites en ligne de 20 Minuten et du Blick.

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La caravane détruite par les flammes était garée sur une place privée. La personne grièvement blessée a été héliportée à l'hôpital. (jzs/ats)

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