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Cambriolage à Saint-Gall: trois hommes interpellés

Cambriolage à Saint-Gall: trois hommes interpellés

La police st-galloise a interpellé vendredi soir trois hommes en flagrant délit de cambriolage dans une entreprise à Diepoldsau (SG).
21.03.2026, 15:3421.03.2026, 15:34
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L’un d’eux a tenté d’échapper aux forces de l’ordre en grimpant sur une grue de 20 mètres, avant de redescendre et d’être arrêté.Keystone

La police cantonale st-galloise a arrêté vendredi soir trois cambrioleurs qui s'étaient introduits par effraction dans une entreprise à Diepoldsau (SG). L'un d'entre eux a tenté de s'enfuir en grimpant sur une grue de 20 mètres de haut

Les trois cambrioleurs avaient tenté de s'introduire dans l'entreprise vendredi matin. Ils sont revenus en soirée et ont été pris la main dans le sac par la police. La police indique dans son communiqué avoir dans un premier temps arrêté deux hommes.

La troisième personne s'est réfugiée sur une grue et a grimpé sur le contrepoids à environ 20 mètres de hauteur. Après l'arrivée des pompiers locaux, appelés pour le secourir, l'homme a pu être convaincu de redescendre de lui-même de la grue, avant d'être arrêté. (dal/ats)

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