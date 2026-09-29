Avec cette transformation, les CFF entendent notamment alléger les travaux de maintenance de leurs trains duplex. Image: Keystone

Cette transformation des CFF doit améliorer le confort des passagers

Les CFF mettent en service leur premier duplex TGL aux bogies transformés. La modification doit améliorer le confort des voyageurs et réduire les coûts de maintenance sur la flotte.

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Le premier train à deux étages du trafic grandes lignes (TGL) des CFF doté de bogies (réd: ensembles de roues et d’essieux) transformés entrera en service régulier mercredi. La modification doit améliorer le confort de roulement tout en réduisant les coûts de maintenance.

Les duplex TGL sont les rames à deux étages utilisées sur plusieurs lignes InterCity et InterRegio. Elles circulent notamment sur l'axe Genève-Lausanne-Berne-Zurich-Saint-Gall, mais aussi entre Bâle et Zurich, Lucerne et Berne ou encore Bâle, Berne et Interlaken/Brigue. Les CFF disposent de 62 de ces trains.

Plus de confort pour les passagers

L'Office fédéral des transports (OFT) a accordé, fin août, l'autorisation d'exploitation nécessaire à la première rame transformée, indiquent mardi les CFF. Les bogies ont été modifiés et le système de compensation du roulis supprimé. Les voyageurs doivent ainsi bénéficier d'un meilleur confort de roulement.

La transformation vise également à simplifier la technique. Le dispositif de compensation du roulis nécessite beaucoup d'entretien. Sa suppression doit réduire les opérations de maintenance et les dérangements. Les CFF tablent sur des économies d'environ 40 millions de francs sur la durée de vie de la flotte. Ils avaient chiffré l'investissement à quelque 90 millions de francs.

L'ensemble des duplex TGL sera progressivement transformé en Suisse lors des révisions régulières. Les travaux doivent s'achever au début des années 2030. (ysc/ats)