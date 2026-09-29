assez ensoleillé24°
DE | FR
burger
Suisse
Police

Plusieurs blessés après une explosion à Neuchâtel

Des blessés après une explosion à Neuchâtel
L'incident est survenu à la rue des Fahys à Neuchâtel.Image: Google map

Explosion à Neuchâtel: la situation est «assez grave»

Une intervention policière est en cours après une déflagration dans un immeuble de Neuchâtel. Plusieurs blessés sont à déplorer.
29.09.2026, 13:2729.09.2026, 14:58
Team watson
Team watson

Une explosion a eu lieu, ce mardi, vers midi, dans un immeuble de la rue des Fahys à Neuchâtel. La police cantonale neuchâteloise a indiqué qu'une intervention était en cours, confirmant ainsi une information du journal Arcinfo.

Interrogée par le quotidien neuchâtelois, la police parle d'une situation «assez grave». Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Sur place, un témoin raconte à watson que l'incident a fait une autre victime:

«Un chat est mort»

Une bouteille de gaz?

Une bouteille de gaz, du propane, aurait été retrouvée sur place, explique un témoin à watson. Elle était vide et ouverte sans que l'on sache si c'est ce qui est à l'origine de l'incident. En cas de fuite, ce gaz, plus lourd que l'air, ne s'envole pas, mais stagne et s'accumule au ras du sol.

Un employé du gaz rencontré sur place nous a expliqué que le dernier contrôle concernant le gaz naturel datait d'avril-mai et que tout était en ordre à ce moment-là. D'après lui, les infrastructures ne seraient pas en cause.

Ce tunnel «va changer le fonctionnement» de cette ville romande
Ce tunnel «va changer le fonctionnement» de cette ville romande

ArcInfo évoque une porte de garage soufflée par l'explosion. Selon la radio RTN, cette dernière a été entendue loin à la ronde.

Un point de presse aura lieu sur place à 15h30.

Développement suit

(jzs avec ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Ce «chauffard suisse» a choqué la France
312 km/h au lieu de 130: un conducteur suisse a été arrêté pour un excès de vitesse record en Haute-Savoie. L'intervention a fait les gros titres dans les médias français.
Une patrouille de gendarmerie française a flashé une Porsche à 312 km/h au lieu de 130 km/ dans la nuit de samedi à dimanche derniers sur l'autoroute A40, dans la vallée de l'Arve, non loin de Genève. Selon les médias français, le conducteur est de nationalité suisse.
L’article