L'incident est survenu à la rue des Fahys à Neuchâtel. Image: Google map

Explosion à Neuchâtel: la situation est «assez grave»

Une intervention policière est en cours après une déflagration dans un immeuble de Neuchâtel. Plusieurs blessés sont à déplorer.

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Une explosion a eu lieu, ce mardi, vers midi, dans un immeuble de la rue des Fahys à Neuchâtel. La police cantonale neuchâteloise a indiqué qu'une intervention était en cours, confirmant ainsi une information du journal Arcinfo.

Interrogée par le quotidien neuchâtelois, la police parle d'une situation «assez grave». Quatre personnes ont été blessées, dont une grièvement. Sur place, un témoin raconte à watson que l'incident a fait une autre victime:

«Un chat est mort»

Une bouteille de gaz?

Une bouteille de gaz, du propane, aurait été retrouvée sur place, explique un témoin à watson. Elle était vide et ouverte sans que l'on sache si c'est ce qui est à l'origine de l'incident. En cas de fuite, ce gaz, plus lourd que l'air, ne s'envole pas, mais stagne et s'accumule au ras du sol.

Un employé du gaz rencontré sur place nous a expliqué que le dernier contrôle concernant le gaz naturel datait d'avril-mai et que tout était en ordre à ce moment-là. D'après lui, les infrastructures ne seraient pas en cause.

ArcInfo évoque une porte de garage soufflée par l'explosion. Selon la radio RTN, cette dernière a été entendue loin à la ronde.

Un point de presse aura lieu sur place à 15h30.

Développement suit

(jzs avec ats)