Lisa Mazzone défend la migration et fustige le nucléaire devant les Verts

Lors d’un discours prononcé à Brigue devant les délégués des Verts, Lisa Mazzone a loué la migration comme un moteur d’enrichissement pour la Suisse. Elle a dénoncé les attaques contre les réfugiés, critiqué la droite pour son approche sélective de la migration et condamné les projets de relance du nucléaire.

La présidente du parti Lisa Mazzone s'adresse aux délégués lors de l'assemblée des délégués des Verts suisses, le samedi 29 mars 2025 à Brigue. Keystone

Présidente des Vert-e-s, Lisa Mazzone a fait l'éloge de la migration qui «enrichit la Suisse au propre comme au figuré», samedi devant les délégués du parti à Brigue (VS). Elle a particulièrement défendu les réfugiés dont les droits sont «attaqués» par la droite.

«Il n'y a pas trop de réfugiés, mais pas assez de protection pour celles et ceux qui en ont besoin» La Genevoise

Elle a critiqué le PLR qui, sachant que la Suisse «ne tourne pas» sans migration, «légitime la venue utilitaire» de certains étrangers, mais «sacrifie les plus faibles». A savoir les sans-papiers et demandeurs d'asiles, ceux qui sont «exclus de la forteresse Europe» et n'ont pas de:

«Lobby économique pour les défendre»

Lisa Mazzone a aussi dénoncé l'initiative «isolationniste» de l'UDC pour une Suisse à 10 millions d'habitants. «Le problème n'est pas la place, mais la manière dont elle est partagée», a-t-elle assuré.

«Il faut s'attaquer aux vraies injustices: le partage inéquitable de l'espace, des richesses et des chances»

Passé-présent

Depuis Brigue, «ville témoin» des échanges entre l'Italie et la Suisse, Lisa Mazzone a rappelé le rôle des ouvriers italiens dans la construction des tunnels du Simplon et du Lötschberg.

«La Suisse doit sa prospérité à la migration. Celle d'hier, et celle d'aujourd'hui»

Ce ne sont plus les mineurs italiens mais d'autres personnes issues de la migration qui assurent aujourd'hui, «en partie dans des conditions catastrophiques», que les routes soient propres ou que les malades et aînés soient soignés, a-t-elle illustré.

Valeurs suisses

Durant son discours, Lisa Mazzone a aussi listé les attaques tous azimuts de Donald Trump depuis son retour au pouvoir aux Etats-Unis. Elle a affirmé que le moment était venu pour la Suisse de «défendre ses valeurs».

Selon elle, la Confédération doit «arrêter de louvoyer» et «se positionner» avec l'Union européenne pour protéger le droit international, la démocratie et les droits humains.

Haro sur le nucléaire

Après Donald Trump, Lisa Mazzone s'en est prise au conseiller fédéral Albert Rösti, et plus particulièrement à ses velléités de créer de nouvelles centrales nucléaires. Elle a assuré que les écologistes ne permettraient pas ce «retour en arrière» qui «sabote» la transition énergétique.

«Dangereux», «hors de prix», «dépendant» de l'uranium étranger, «pas flexible», produisant des déchets radioactifs «pendant des centaines de milliers d'années» ou encore «incompatible» avec le développement des énergies renouvelables, le nucléaire n'est pas une solution: «on n'en veut pas», a martelé la présidente des Vert-e-s. (dal/ats)